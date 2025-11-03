PORŠELINA U ZAGRLJAJU BRESKVICINOG BRATA: Pljušte poljupci kao nikada (FOTO)

Opa!

Slađa Lazić Poršelina je juče proslavila svoju rođendan, a na velikom slavlju okupilo se njeno društvo, te se se pored njenih najbližih prijatelja našli i mnogi njeni cimeri iz Elite.

Međutim najveću pažnju privukao je dolazak Mateje Ignjatovića, brata pevačice Breskvice i bivšeg momka Slađine bivše cimerke iz Elite, Ene Čolić.

Tokom večeri, Poršelina i Mateja su bili izuzetno bliski, a kako je veče odmicalo, njih dvoje su se često grlili i razmenjivali nežnosti, te je u nekoliko navrata Mateja poljubio Poršelinu u obraz, a pored toga ju je strastveno grlio na šta ona po svemu sudeće nije bila imuna.

Da li između Slađe i Mateje ima nešto više sem prijateljstva, ostaje nam da saznamo.

Autor: Pink.rs