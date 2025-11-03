AKTUELNO

Domaći

PORŠELINA U ZAGRLJAJU BRESKVICINOG BRATA: Pljušte poljupci kao nikada (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram ||

Opa!

Slađa Lazić Poršelina je juče proslavila svoju rođendan, a na velikom slavlju okupilo se njeno društvo, te se se pored njenih najbližih prijatelja našli i mnogi njeni cimeri iz Elite.

Međutim najveću pažnju privukao je dolazak Mateje Ignjatovića, brata pevačice Breskvice i bivšeg momka Slađine bivše cimerke iz Elite, Ene Čolić.

Foto: Instagram.com

Tokom večeri, Poršelina i Mateja su bili izuzetno bliski, a kako je veče odmicalo, njih dvoje su se često grlili i razmenjivali nežnosti, te je u nekoliko navrata Mateja poljubio Poršelinu u obraz, a pored toga ju je strastveno grlio na šta ona po svemu sudeće nije bila imuna.

Da li između Slađe i Mateje ima nešto više sem prijateljstva, ostaje nam da saznamo.

Autor: Pink.rs

#ELITA

#Mateja Ignjatovic

#Slađa Poršelina

#elita najnovije

POVEZANE VESTI

Domaći

O OVOME SVI PRIČAJU: Bora Santana i Sara završili u krevetu, tokom noći razmenjivali nežnosti, poljupci prštali kao nikada (VIDEO)

Zadruga

Više se ne kriju: Keti i Aca se prepustili emocijama, pljušte poljupci na sve strane (VIDEO)

Zadruga

PLJUŠTE POLJUPCI OD RANE ZORE: Milovan ne može da se odvoji od Aleksandre, rešio da joj jutro učini nezaboravnim (VIDEO)

Domaći

Poršelina smuvala Terzu: Iako je rekla da su završili kontakt, opet uživa sa njim, evo šta su danas radili (FOTO)

Domaći

KAO U STARA DOBRA VREMENA! Janjuš zagrlio Maju po ulasku u studio, pa priznao: Taj žar se NIKADA NIJE UGASIO! (VIDEO)

Domaći

PORŠELINA OTVARA ONLIFENS! Starleta se odlučila na totalnu promenu, ovo su detalji (VIDEO)