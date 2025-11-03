AKTUELNO

Zadruga

MINA SE PUMPA KAO BALON! Dok je slušala poruke Terzine porodice i prijatelja, Vrbaški slagala face! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve je moglo da se pročita sa njenog lica.

Danas Bora Terzić Terza slavi rođendan, zbog čega je upriličeno veselje u kući odabranih.

Foto: TV Pink Printscreen

Borina familija nije Minu pomenula, kao ni njegovi prijatelji, a Vrbaški je, dok je slušala poruke pravila čudne face.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom je stigla poruka i od Minine majke.

- Neka ti dan bude bolji od sastanka za crnim stolom, da ti kafa stigne pre drame, da bar danas ne krene sa raspravom, poljubi mi Minu, mnogo mi nedostaje, Ivana Vrbaški i litl Boris - napisala je Ivana.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Politika

PROČITAJTE SVE ŠTO JE REČENO NA MEDICINSKOM FAKULTETU: Gore je nego Novi Sad, da li su ovi ljudi normalni?!

Domaći

MINA VRBAŠKI NASTAVILA HODOČAŠĆE, A ONDA USLEDIO JEZIVI TRENUTAK! Ovome se nikako nije nadala: Strašno je... (FOTO)

Domaći

IDI LEČI SE DOK TI JE VREME: Miona ne odustaje od medenog meseca sa Stanislavom, Ša dovela do totalnog pucanja! (VIDEO)

Domaći

MINA VRBAŠKI LEČI OTVORENE RANE: Pokazala jezive povrede od pešačenja, ali ne odustaje! (FOTO)

Lifestyle

Šamar realnosti! Sveštenik očitao lekciju svima koji su prevarili partnera i odlučili da se razvedu

Zadruga

Haos u najavi: Alibaba i Mina udarili po alkoholu, da li će i večeras Drvo šokirati novim priznanjima? (VIDEO)