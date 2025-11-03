MINA SE PUMPA KAO BALON! Dok je slušala poruke Terzine porodice i prijatelja, Vrbaški slagala face! (VIDEO)

Sve je moglo da se pročita sa njenog lica.

Danas Bora Terzić Terza slavi rođendan, zbog čega je upriličeno veselje u kući odabranih.

Borina familija nije Minu pomenula, kao ni njegovi prijatelji, a Vrbaški je, dok je slušala poruke pravila čudne face.

Potom je stigla poruka i od Minine majke.

- Neka ti dan bude bolji od sastanka za crnim stolom, da ti kafa stigne pre drame, da bar danas ne krene sa raspravom, poljubi mi Minu, mnogo mi nedostaje, Ivana Vrbaški i litl Boris - napisala je Ivana.

Autor: R.L.