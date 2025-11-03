AKTUELNO

Domaći

TRUDNA SLAĐA PORŠELINA?! Bivši cimer otkrio sve o odnosu nje i Breskvicinog brata (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Šok!

Slađa Lazić Poršelina je juče proslavila svoju rođendan, a na velikom slavlju okupilo se njeno društvo, te se se pored njenih najbližih prijatelja našli i mnogi njeni cimeri iz Elite, a naravno tu je bio i njen prijatelj Đole Kralj.

pročitajte još

PORŠELINA U ZAGRLJAJU BRESKVICINOG BRATA: Pljušte poljupci kao nikada (FOTO)

Foto: Pink.rs, Instagram

Tokom večeri on je u više navrata snimio Slađu u društvu Matije Ignjatovića te su se povele špekulacije da su Matija i Slađa u emotivinoj vezi, ali to za sada niko nije potvrdio.

pročitajte još

ZARATILE ENA I PORŠELINA?! Čolićeva je otpratila sa društvenih mreža, a Slađa se odmah oglasila: Šuška se da je za sve kriv ON! (FOTO+VIDEO)

Foto: Instagram.com

Međutim u jednom momentu Đole je ponovo snimio Slađu i Ignjatovića i stavio pesmu od Katarine Živković "Anđele moja mali" koju je ona posvetila svom sinu, a Đole je na taj način bacio crv sumnje da je Slađa trudna i da čeka deta sa bivšim momkom Ene Čolić, te su fanovi krenuli da ih otkrivanju, a da li je to istina ostaje nam da saznamo.

Foto: Instagram.com

Tekst pesme "Anđele moj mali"

Tebe, srećo moja, Tražila sam ja od boga Anđele, moj mali, Ti si puzla koja fali Da se cela slika sklopi ,Da kô nikad život volim U jednom telu srca dva, Ostvarenje mog je sna.

Autor: pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

PORŠELINA U ZAGRLJAJU BRESKVICINOG BRATA: Pljušte poljupci kao nikada (FOTO)

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO: Nakon što je Sofija negirala da je provocirala Milicu Veličković, isplivao dokaz koji sve otkriva! U sve umešan njen bivši cimer!

Domaći

Nova tura poniženja za Anđelu Đuričić: Pavle je javno unakazio, pa otkrio da li zna nešto o odnosu nje i Karića!

Zadruga

Izdala je nije ni trepnula: Sandra Todić otkrila sve o krađi džaka Borinog brata, Boginja bila jedna od vodećih! (VIDEO)

Zadruga

EVO DA LI SU U VEZI: Sandra Todić otkrila sve o odnosu sa Ivanom Marinkovićem (VIDEO)

Zadruga

Slađa Poršelina niže blam za blamom: Peja je pitao da se uda za njega, njen odgovor šokirao sve! (VIDEO)