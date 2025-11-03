TRUDNA SLAĐA PORŠELINA?! Bivši cimer otkrio sve o odnosu nje i Breskvicinog brata (FOTO)

Šok!

Slađa Lazić Poršelina je juče proslavila svoju rođendan, a na velikom slavlju okupilo se njeno društvo, te se se pored njenih najbližih prijatelja našli i mnogi njeni cimeri iz Elite, a naravno tu je bio i njen prijatelj Đole Kralj.

Tokom večeri on je u više navrata snimio Slađu u društvu Matije Ignjatovića te su se povele špekulacije da su Matija i Slađa u emotivinoj vezi, ali to za sada niko nije potvrdio.

Međutim u jednom momentu Đole je ponovo snimio Slađu i Ignjatovića i stavio pesmu od Katarine Živković "Anđele moja mali" koju je ona posvetila svom sinu, a Đole je na taj način bacio crv sumnje da je Slađa trudna i da čeka deta sa bivšim momkom Ene Čolić, te su fanovi krenuli da ih otkrivanju, a da li je to istina ostaje nam da saznamo.

Tekst pesme "Anđele moj mali" Tebe, srećo moja, Tražila sam ja od boga Anđele, moj mali, Ti si puzla koja fali Da se cela slika sklopi ,Da kô nikad život volim U jednom telu srca dva, Ostvarenje mog je sna.

Autor: pink.rs