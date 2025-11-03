AKTUELNO

NE SPUŠTAM SE U MULJ: Ena brutalno odgovorila na Poršelinine prozivke! Nakon vesti da joj je Slađa preotela bivšeg, Čolićeva zapenila...

Ena ne štedi reči o Poršelini!

Kao bomba danas je odjeknula vest da je Slađa Poršelina zavela Mateju Ignjatovića, brata pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, a bivčeg dečka Ene Čolić.

Slađa se oglasila za Pink.rs i demantovala navode da su u vezi, ali je sočno oplela po bivšoj cimerki Eni i udarila i na njenu vezu sa Jovanom Pejićem Pejom.

Ena nije oklevala, pa je Slađi javno uputila brutalan odgovor putem društvene mreće Instagram:

- Da bi neko ratovao sa mnom potrebno je da ima određenu dozu intelekta. U spoljnom svetu nemam nameru da komentarišem određene mediokritete jer imam to pravo -napisala je Ena i dodala:

- Ne spuštam se zaista sa svog nivoa u mulj u kom sam se kratko našla i nikad mi nije pristajao (mislim na pojedine osobe i pristup sebi koji nikada nije trebalo da dopustim).

