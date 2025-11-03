AKTUELNO

Domaći

LUKA SE NE ZOVE LUKA: Grofica brutalno udarila na Vujovića! Otkrila da je menjao ime, pa najavila totalno RASKRINKAVANJE!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/J. Simonović, Instagram Printscreen ||

Šok!

Odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić iz dana u dan intrigira javnos. Njihov boravak u Beloj kući svakodnevno izaziva i mnoštvo reakcija njihovih članova porodice.

Jasna Grofica Ahmić, Aneilna majka se nedavno oglasila na svom Instagram nalogu i rešila da raskrinka Luku, ali i da udari na sve njegove karakterne osobina na neočekivan način.

Foto: Instagram.com

- Najgore, lažljivi, smrdljivo đubre je ovaj Luka. Bednik nek se otkači više od Aneli. Karakter ne poseduje, ljudskost ne poseduje, ne poseduje ama baš ništa -napisala je Grofica u jednoj objavi, a u drugoj dodatno šokirala:

Foto: Instagram.com

- Šljam, Luka se ne zove Luka, već Lazar. Iašao je u Bileću da promeni ime radi nekih radnji. Ćutala sam, ali posle sinoć više ne, a ima se još informacija, polako -napisala je Jasna.

Autor: M. V.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

LUKA SE ZAPETLJAO U LAŽIMA! Anđelo obelodanio šta se desilo između Vujovića i Maje u toaletu: Nastao totalni HAOS (VIDEO)

Zadruga

Totalno se pogubio! Luka otkrio čime ga je Maja kupila, pa bi voleo da je upozna ali da nije ZAUZET, a evo da li mu IMPONUJE što ga hvali na sva zvona

Zadruga

MATIRAO SI SAM SEBE! Luka se totalno pogubio kad je shvatio da ga Maja gleda, pokušava da se ogradi od simpatija prema njoj (VIDEO)

Domaći

Bajo Vujović zakukao u UŽIVO progamu: Uložio svaki atom snage da osvesti sina, pa najavio žestoko raskrinkavanje! Luka ne može da dođe sebi! (VIDEO)

Zadruga

DOBIO AMNEZIJU: Luka se ne seća da je vređao Aneli kod mame Biljane, na sve načine pokušava da se opere (VDEO)

Zadruga

NJEGOVI RADNICI ŽIVE BOLJE OD NJEGOVE DECE: Luka brutalno potkačio Baju, opleo po njegovom roditeljstvu, pa ostakao da je razočaran u njega do srži: B