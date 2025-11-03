LUKA SE NE ZOVE LUKA: Grofica brutalno udarila na Vujovića! Otkrila da je menjao ime, pa najavila totalno RASKRINKAVANJE!

Odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić iz dana u dan intrigira javnos. Njihov boravak u Beloj kući svakodnevno izaziva i mnoštvo reakcija njihovih članova porodice.

Jasna Grofica Ahmić, Aneilna majka se nedavno oglasila na svom Instagram nalogu i rešila da raskrinka Luku, ali i da udari na sve njegove karakterne osobina na neočekivan način.

- Najgore, lažljivi, smrdljivo đubre je ovaj Luka. Bednik nek se otkači više od Aneli. Karakter ne poseduje, ljudskost ne poseduje, ne poseduje ama baš ništa -napisala je Grofica u jednoj objavi, a u drugoj dodatno šokirala:

- Šljam, Luka se ne zove Luka, već Lazar. Iašao je u Bileću da promeni ime radi nekih radnji. Ćutala sam, ali posle sinoć više ne, a ima se još informacija, polako -napisala je Jasna.

