MARATONSKA RASPRAVA: Janjuš se ne smiruje, Ivan mu upalio crvenu lampicu, verbalni okršaj dosegao vrhunac! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković nastavili su svoj žestok verbalni sukob i tokom trajanja ankete.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si taj koji provocira ovde ljude svojim sarkazmom, a mene nećeš isprovocirati, budaletino jedna - rekao je Ivan.

- Đubre jedno, provokatoru jedan bezobrazan. Sram da te bude - dodao je Janjuš.

- Evo, Miljana je na prvom mestu. Boginja je na drugom, a treća osoba je Ivan - kazao je Stanić.

- Na prvom mestu je Mića, na drugom je Matora, a na trećem je Ivan - kazao je Milan Stojičković.

Tokom ankete, Janjuš i Ivan nisu prestali da dobacuju jedan drugom.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

