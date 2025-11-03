MARATONSKA RASPRAVA: Janjuš se ne smiruje, Ivan mu upalio crvenu lampicu, verbalni okršaj dosegao vrhunac! (VIDEO)

Šok!
Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković nastavili su svoj žestok verbalni sukob i tokom trajanja ankete.
- Ti si taj koji provocira ovde ljude svojim sarkazmom, a mene nećeš isprovocirati, budaletino jedna - rekao je Ivan.
- Đubre jedno, provokatoru jedan bezobrazan. Sram da te bude - dodao je Janjuš.
- Evo, Miljana je na prvom mestu. Boginja je na drugom, a treća osoba je Ivan - kazao je Stanić.
- Na prvom mestu je Mića, na drugom je Matora, a na trećem je Ivan - kazao je Milan Stojičković.
Tokom ankete, Janjuš i Ivan nisu prestali da dobacuju jedan drugom.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.