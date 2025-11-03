KAČAVENDA JE OLUPINA, A TEODORU NE BI PIPNUO ŠTAPOM: Hasan Dudić progovorio o ratovima koje Miki vodi sa cimerima u Eliti 9! Zbog ovoga je imao pritisak 190 sa 110

Pevač Hasan Dudić van sebe je zbog napada koje njegov sin Miki Dudić svakodnevno trpi u Eliti, a od bezobraznog ponašanja pojedinih učesnika skače mu pritisak.

Otac učesnika "Elite 9" Mikija Dudića, pevač Hasan Dudić pomno prati dešavanja u rijalitiju zbog svog sina, koji je ove nedelje bio nominovan za izbacivanje ali je zahvaljujući glasovima publike ostao na imanju u Šimanovcima.

- Ispratio sam sve, a pričam i sa decom. Miki neće da se spušta na njihov nivo, neće da se svađa i neće zlu krv, on je familijaran čovek. Ja onakve ološe video nisam, uvek je u takvim programima po neka budala, ali da ih je toliko na jednom mestu to još nisam video. To su lezilebovići koji ni sebi ne misle dobro. On je jedan tih čovek za razliku od mene, ja bih ih nokautirao, ma polomio bih im glave - kaže Hasan.

Njegov sin Miki poslednjih dana bio je meta više ukućana koji su mu zamerali što ne pokazuje svoj stav javno, te ga više puta napadali pa je moralo da interveniše i obezbeđenje. Dudić je zgranut ponašanjem pojedinih učesnika, naročito Teodore Delić, Milene Kačavende, Uroša Stanića i Anđela Rankovića.

- Normalno je da je odbranio Zoricu Marković, pa ona ga zna od kad se rodio. Oni se uhvatili one Kačavende. To je jedna matora olupina, samo voz što nije prešao preko nje... Onog malog Uroša bih bacio u krečanu, a ona Teodora što je sa Bebicom pa to je jedna vucibatina i polovnjača koju ja sa mojih 69 godina ne bih pipnuo štapom. To smeće napada mog Mikija i zaleće se da ga udari... Ma nemam reči koliko su bezobrazni - besan je Hasan.

Priznaje da bi voleo da Miki što pre izađe, ali je svestan da se to verovatno neće dogoditi jer vidi da njegov sin ima podršku publike.

- Gde god odem od pijace do pekare svi ga hvale i čestitaju mi kakvog sina imam. Mikijevoj deci teško pada sve to što on prolazi u "Eliti", ali su ponosni na njega, kao i ja. Meni to sve utiče na zdravlje, evo sinoć mi je pritisak bio 190 sa 110, pogađa me nepravda da njega napadaju takvi ološi - zaključuje Hasan.

Autor: M. Vićović