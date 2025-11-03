Bivša učesnica "Elite" Aleksandra Nikolić već dugo s bivšim suprugom Urošem Jovanovićem bije pravnu bitku oko starateljstva nad ćerkicom, koju je ona po odluci Centra za socijalni rad mogla da viđa svakog drugog vikenda. Međutim, juče je pripadnicima sedme sile otkrila da joj je Osnovni sud u Somboru, nakon mišljenja Centra za socijalni rad, izrekao zabranu prilaska ćerki i prekid svakog kontakta, a o razlozima nije želela da detaljiše.

Tim povodom se sada za Pink.rs oglasio njen bivši suprug Uroš, koji je otkrio zbog čega je sud doneo ovako radikalnu odluku. Takođe, istakao je da je zabrana prilaska njihovoj ćerkici izrečena i Aleksandrinom partneru Milovanu Miniću, takođe bivšem učesniku "Elite".

Kako je objasnio, Aleksandri je ova zabrana izrečena zbog zlostavljanja deteta, a Milovanu zbog neprimerenih radnji nad maloletnom devojčicom. Urošev dopis vam prenosimo u celosti:

- Da, istina je da je Aleksandra dobila zabranu prilaska našem detetu Anastasiji zbog novonastalih okolnosti i nasilja prema Anastasiji. Zbog istrage koja se vodi i drugih sudskih procesa ne želim da iznosim detalje. Anastasija je u CSR, kao i meni, više puta spominjala neke balone. Međutim, u posed snimka sam došao pre neki dan, gde Aleksandra na nacionalnoj televiziji Pink, koju gleda preko 10 miliona ljudi, govori da je Milovan stavljao te balone našem maloletnom detetu umesto grudi i na druga mesta. To sam tek sada video. Nakon toga sam video još snimaka vezanih za to da Milovan govori da je Aleksandra udarala ćerku po glavi i slično. Takođe, da joj je smetalo kako Milovan češka naše dete i da joj je zamerao što je oblači posle kupanja.

Na sve ove okolnosti, normalno kao svaki roditelj, a posebno kao staratelj koji treba da zaštiti svoje dete, sve sam prijavio policiji. Policija i tužilaštvo, zajedno sa CSR-om, uradili su efikasnu i brzu reakciju svaka čast za njih što su zaštitili dete od mogućeg daljeg zlostavljanja. Aleksandra je svesno ostavila dete na 10 meseci zbog rijalitija sa čovekom koji je snimao naše dete dok ga kupa i slično, a koji nije ni otac niti staratelj.

Nemojte zaboraviti da je isti taj čovek, Milovan, ušao za njom u „Elitu“ dok joj je Ivan Marinković stavljao prste u genitalije, i da ju je tri meseca ili više urnisao, a sve što je pričao je istina. Posle su celu priču obrnuli radi svog ličnog blama i cilja. Ljudi koji imaju preko 250 snimaka za OnlyFans i koji su snimali u stanu gde je naša ćerka boravila su bolesni ljudi. On je, koliko se sećam, Milovan, imao i nedavno uključenje gledaoca uživo u program, koji ga je pitao da li se sećaju njihove gej afere sa 19 godina.

Zar ja treba da razmišljam o potencijalnom pedofilu i gde će moje dete da ide na dva dana kod majke vikendima? Apsolutno ne. Čekam dalji tok istrage i da priložim i kažem sve što imam na novonastale okolnosti. Čovek je bolestan. Snimak mog deteta dok ga kupa bez odobrenja mene slao je Milosavi, babi Anastasijinoj, i mojoj tetki, što sam tek sada saznao. Sada je svoje dete, koje je boravilo sa njima, bukvalno isterao iz kuće. Rekao mu je da tamo više ne može da bude, već kod majke, i brani svom detetu da se viđa mene.

Aleksandra ne želi da radi domaći sa detetom i da vrši roditeljske obaveze preko vikenda, kada je dete kod njih. To su ozbiljni bolesnici. Mesecima me optužuju za nešto, čak su prikrivali i čoveka koji je planirao moje ubistvo, pa istog na vreme nisu prijavili policiji. Već na suđenju za starateljstvo Aleksandra je, bez pitanja sudije, rekla da ima saznanja o planiranju mog ubistva koje nije prijavila policiji i samim tim prikrila je ozbiljno i teško krivično delo, a Milovan se nalazio sa tim istim čovekom. Naravno, ja sam odmah otišao da prijavim to u SUP Subotica, koji je verovatno zajedno u saradnji sa SUP Sombor priveli tog čoveka. Ja se niti igram sa detetovim emocijama niti bilo šta slično. Nisam ostavljao dete na 3 meseca da bih išao u Tetovo da igram na šipci kao ona a onda pod izgovorom loše finansijske situacije ušao u rijaliti i ostavio dete na 10 meseci. Pa ko se tu igra emocijama deteta?

To da se Milovanova bivša žena postavila u ulogu majke je totalna glupost. Marijana je jedan veliki čovek koji je tu za sve i prema meni, i prema svojoj familiji, a najviše prema svom detetu, sa kojim je bila 24h, 7 meseci, dok je gospodin Milovan bio u rijaliti programu, i koja je i sada svakog dana osim kada je sa Milovanom sa svojim detetom. Srećom pa je CSR Subotica uključen u sve ovo vezano za njihovo dete, pa neka oni kao stručna lica kažu da li je ova manipulacija nad detetom i zlostavljanje ispravno ili nije.

Milosava mi je davno govorila da sumnja da je on nastran i mogući pedofil, ali ja to nisam uzimao zdravo za gotovo, jer ga svakako nije volela. Tako da mi nije jasno, ako već pričaju istinu, zašto nisu rekli i da je Milovan dobio zabranu i zbog čega? Da je isti imao zabranu prilaska i svojoj bivšoj supruzi Marijani do nedavno, zbog nasilja u porodici, jer je iskorišćavao njene najbliže. Da skratim ovo izlaganje: sve institucije su aktivno uključene, a od Unutrašnje kontrole policije čekam odgovor zbog nekih propusta u radu SUP Subotica od ranije.

Anastasija je srećno dete, ide u školu redovno, pametna je. Majka Aleksandra nije nijednom otišla u školu, nije otišla da proveri zdravstveni karton i slično, od kada je izašla iz rijalitija. Ona je sve, samo majka nije, a ni on otac. Neka idu da se slikaju, neka pljuju jedno drugo i ostale to najbolje rade, to su dokazali. Naravno da će posle svega sada da se pravdaju i u policiji i javno da je sve to bio rijaliti, ali ljudi, nacija, državne ustanove i ja znamo šta je istina.

Apelujem takođe na sve majke i očeve koje imaju sličnu situaciju da se obrate našoj državi, CSR-u i policiji, jer nasilje nad našom decom je prioritet i mora da se spreči, a svi počinioci kazne. Istina je da oboje imaju zabranu od 30 dana. Nadam se da će tužilaštvo dići optužni predlog i proširiti istragu za dalje stvari u vezi njih. Ovim putem se zahvaljujem državnim organima na brzoj i efikasnoj reakciji.

