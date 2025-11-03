AKTUELNO

Domaći

Šok! Milosava u Eliti smuvala 17 godina mlađeg Jovana Rajića, hitno se oglasila njegova porodica nakon saznanja da su u TAJNOJ VEZI!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Učesnica "Elite" Milosava Pravilović šokirala je domaću javnost kada je sinoć u "Šiša baru" obelodanila da je u tajnoj vezi sa sedamnaest godina mlađim Jovanom Rajićem iz Železnika.

Milosava nije krila emocije, te je priznala da je našla srodnu dušu i da u Jovana nije zaljubljena, već da ga voli. Kako je objasnila, njih dvoje su u tajnoj vezi koju za sada ne žele da ozvaniče pred cimerima u Beloj kući, a tim povodom kontaktirali smo njegovu porodicu.

Foto: TV Pink Printscreen

Za naš portal oglasila se Jovanova sestra Aleksandra, koja je zbunjena čitavom situacijom.

- Iskreno da vam kažem, ja sam očekivala skroz drugačiji scenario, ali eto, ne može sve da bude onako kako smo priželjkivali. Iskreno, mišljenja su podeljena u našoj porodici i bliskom okruženju. Neko je za njihovu ljubav, neko ekstremno protiv - kaže Aleksandra za naš portal i dodaje:

- Ona je super žena, prijatelj i drugar, možda se i zaljubila, ima prava, ali za emotivno nešto više sa Jocine strane ja mislim da nije zainteresovan. Jedino čega se bojim što je on tamo u zatvorenom prostoru, pa kako će da izdrži pritiske. Ja sam ubeđena da on gaji emocije prema Boginji i nju bismo voleli za snajku - zaključuje Jovanova sestra.

pročitajte još

ALEKS I MILOVAN PRIJAVLJENI POLICIJI! Dobili zabranu prilaska njenoj ćerkici, bivši muž Uroš izneo skandalozne detalje: Bolesnik mi je snimao dete dok

Autor: D .T.

#ELITA

#Jovan Rajić

#Milosava Pravilović

POVEZANE VESTI

Domaći

SA NJOM JE SMEH ZAGARANTOVAN! Milosava otkrila šta joj je ćerka Aleksandra poručila pred ulazak u Elitu 9, pa ishvalila OVOG učesnika (VIDEO)

Domaći

TAKI JE NJENU MAJKU PLATIO...: Nakon što je Maja nazvala Situ MONSTRUMOM, Grofica udarila Marinkovićevu i njene roditelje! ŠOK! (FOTO)

Domaći

Pretučena Maja Marinković! Sva krvava i u modricama, za nasilje optužila Filipa Cara: Gurao mi je pištolj u usta, zabijao nož iznad glave (UZNEMIRUJUĆ

Zadruga

Volim tog čoveka: Milosava priznala da su ona i 17 godina mlađi Jovan u TAJNOJ VEZI, otkrila sve o svom ljubavnom životu: Pre 10 godina smo bili zajed

Domaći

'SVAKAKO JE LEPA PRIČA...' Prvo oglašavanje Elme Sinanović nakon priče da je smuvala 15 godina mlađeg kolegu

Domaći

UPLAŠIO SE RAZVODA?! Nakon što ga je Jovana Cvijanović raskrinkala da je varao suprugu sa njom, Nikola Kalinić OBRISAO INSTAGRAM! (FOTO)