Prva izjava Teodorine majke! Ratovala sa zetom Bebicom, a sada se oglasila posle njihove veridbe: Pala mu je maska, moja ćerka...

Slavica Delić, majka učesnice "Elite" Teodore Delić, podržavala je ćerkinu ljubav s Nenadom Macanovićem Bebicom sve do njihovih brutalnih svađa u prethodnoj sezoni, tokom kojih je Bebica na račun tašte izgovarao brojne uvrede.

Teodorini roditelji su tada precrtali potencijalnog zeta, s kojim tokom leta nisu imali nikakav kontakt. Delićeva je s Macanovićem ostala u emotivnoj vezi koja je juče krunisana prstenom - naime, Nenad je zaprosio Teodoru, a sada se tim povodom odlasila njena majka Slavica.

Mi smo je pozvali da joj čestitamo, a ona je bila vidno srećna.

- Hvala vam na čestitkama. Srećna sam! Srećna sam jer vidim da mi je dete srećno. Kada vidim da je ona nasmejana, da igra, da je srećna... Šta više da poželim? Najsrećnija sam majka na svetu, što je srećna, što voli Nenada, što su joj sve želje ispunjene... - priča za Pink.rs Teodorina majka, koju smo pitali da li sada, posle brojnih svađa, Bebicu prihvata za zeta.

- U sedmici sam ga odmah prihvatila, u osmici sam se razočarala, pala mu je maska, a sada... Još uvek je on na testu, krčka se on kod mene (smeh). Smatram da voli Teodoru, to mi je najvažnije. Sad, što priča za mene... Manje-više, nije mi ni bitno to što je pričao, nadam se da neće više. Videćemo, ima još vremena, svašta može da se dogodi - zaključila je Teodorina majka.

Autor: D. T.