NEĆEMO BABA MILOSAVU ZA SNAJU! U Železniku vanredno stanje zbog TAJNE VEZE Jovana i 17 godina starije učesnice Elite, evo šta kažu prijatelji i kumovi

Jovan Rajić iz Železnika uplovio je u "Eliti" u tajnu vezu sa 17 godina starijom Miroslavom Pravilović, koja je to sinoć obelodanila u "Šiša baru".

Naime, Milosava je priznala da je zavolela mlađeg cimera, kog smatra svojom srodnom dušom, te da su otpočeli tajnu vezu koju za sada ne žele da ozvaniče pred drugim cimerima u Beloj kući.

Njih dvoje gotovo da se ne razdvajaju, a sada se ovim povodom oglasio Jovanov prijatelj Zlatko Čanović, koji smatra da je Tanja Stielja Boginja pravi izbor za njegovog druga, a ne Milosava.

- Ne podržavam nikako vezu. Njegov ukus su atraktivne mlade devojke i u šoku sam ako je Milosava zaista njegov tip žene. Brat Žarko je jedan od retkih koji podržava "vezu" sa baba Milosavom i želi im da što duže budu zajedno. Kum Toše je za to da Boginja bude železnička snajka - poručio je kratko za naš portal Jovanov prijatelj.

Šok! Milosava u Eliti smuvala 17 godina mlađeg Jovana Rajića, hitno se oglasila njegova porodica nakon saznanja da su u TAJNOJ VEZI!

