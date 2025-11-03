ON UCENJUJE DETE, KROZ SUZE MI JE REKLA... Aleksandra Nikolić se HITNO oglasila nakon reči njenog bivšeg da je prijavio Milovana i nju, pa na ivici suza poručila: PRISILNO JE ODVAJA OD MENE!

Aleksandra Nikolić je pripadnicima sedme sile otkrila da joj je Osnovni sud u Somboru, nakon mišljenja Centra za socijalni rad, izrekao zabranu prilaska ćerki i prekid svakog kontakta, a o razlozima nije želela da detaljiše.

Bivši partner nekadašnje učesnice ''Elite 8'', Aleksandre Nikolić, Uroš Jovanović danas se oglasio za portal Pink.rs, te u svojoj ispovest otkrio da joj je izrečena zabrana prilaska njihovoj ćerki Anastasiji. Tom prilikom, on je šokirao javnost brojnim tvrdnjama na račun njenog partnera, Milovana Minića, za kog je istakao da je krišom snimaka njihovo dete dok se tušira, te da je o svemu tome obavestio SUP Subotica.

Aleksandra Nikolić, tim povodom se oglasila u emisiju ''Pitam za druga'', te je voditeljima Stefanu Miloševiću Pandi i Stefanu Kandiću Kendiju otkrila svoju stranu priče.

Je l' si dobro, kako se osećaš?

- Nisam dobro. Vidno sam potrešena. Naknadno su se desile neke stvari, šta da kažem?! Starateljstvo još uvek nije pripalo Urošu, ovo je privremena mera. U sredu imamo suđenje. U petak su me zvali da dođem na saslušanje, jer je Milovana i mene prijavio u za nasilje u porodici. Nisam mogla da odem po ćerku, jer mi je i taj dan izrečena mera. Navodno, Milovan i ja smo bili nasilni prema detetu. On je iskoristio Milovanove i moje svađi tokom trajanja ''Elite 8'', kad smo Milovan i ja jedno drugom svašta govorili. Nikada Milovan nije neprkladno dodirivao moju ćerkicu Anastasiju. Naknadno sam danas dobila Milovanovu izjavu, ja sam sve rekla kako jeste. Ja sa detetom ne smem da komunicira. On navodi neke stvari, kao da smo Milovan i ja najori zlostavljači. To je toliko morbidno i izopačeno, da ja nemam reči da opišem kako se sad osećam. Onemogućena mi je komunikacija i viđanje, ja sad ne znam ništa o svom detetu. Poslednje je što znam je kad mi je Anastasija rekla pre dva vikenda, kad je kroz suze rekla da je njoj otac rekao da ako bude došla kod mene da živi, da će on otići u inostranstvo i nikada više neće moći da ga vidi. On se bavi ucenjivanjem deteta, a mene krivi da sam najgora. Očigledno je da je počeo rat među nama, on ovim ponašanjem uništava naše dete. Milovan i ja ćemo se truditi svim silama da dokažemo istinu. Ja Anastasiju jesam nekad po gu*i udarila, kad je nestašna, ali daleko od toga da sam je ja udarila. Moja ćerkica mene voli, ona je to i sama rekla.

Kako se zbog svega ti osećaš?

- Užas. Nikome ovo ne bih volela da se desi. Uroš me uništava ovim. On je iskoristio moje ućešće u rijalitiju da bi me uništio. Moja ćerka jeste mala, ali bi ona rekla da sam joj ja nekad nešto loše uradila. Rekla je da bi želela da živi sa mnom, a njoj je njen otac rekao da će policija uhapsiti ako bude došla da živi sa mnom. Ja nju samo urećujem i trudim se da je usrećim uvek. Trudiću se da smognem snage da izađem iz svega ovoga kao pobednik.

Da li si pokušala da stupiš u kontakt sa Urošem, da vas dvoje ovo izgladite?

- Nas dvoje smo komunicirali oko deteta, ali tu to uvek bile neke smicalice i provokacije, da se razumemo. Ja mu se nisam sada nakon izrečene zabrane obratila, jer znam da bi to bilo samo gore po mene, jer bih naš problem dodatno produbila. Zgrožena sam i šokirana.

Da li si pokušala da stupiš sa nekim od članova njegove porodice?

- Majka mu nije živa, sa njegovim ocem ne pričam jer je on ljut što sam ga ostavila. Njegova tetka mi je naknadno okrenula leđa, a sestra mu je bolesna, sa njom ne bih mogla da imam zdravu komunikaciju. Ja više ne znam šta da uradim i kako da se postavim da se moje dete meni vrati, iskreno da kažem. Veoma mi je teško zbog svega ovoga. Najžalostije je od svega što neko može da veruje njemu ili meni, ali ja znam da govorim istinu, dok Uroš sve laže i radi sve zbog svog interesa. On je sve dobro iscenirao. Odvaja dete od mene, prisilno, kao da sam ja najgora. On govori da ja dete ne smem da spominjem, ali moram javno da pričam o svom detetu. Ja sam došla u situaciju da snimam dete dok govori moja ćerkica da želi da živi kod mene, ali da joj otac govori da će onda policija doći. On umesto da nakon toga spusti loptu, on je još gori i sve radi da mene od deteta rastavi.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.