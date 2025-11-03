PUĆI ĆE, ONI NEMAJU BUDUĆNOST! Gačić i Najo urnisali Teodoru i Bebicu zbog veridbe: Ona će doveka biti OLOŠ, a on KRETEN!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica juče su se verili u "Eliti", čime su krunisali svoju dvogodišnju vezu koja je prošla kroz brojne turbulencije, a gledaoci i dalje pamte da im je veza bila na klilmavim nogama u "Eliti 7", kada je mesecima flertovala i razmenjivala poglede s Nemanjom Gačićem, ali i godinu dana kasnije, kada je slične stvari radila s Nikolom Škatarićem Najom.

Nakon što je Teodora Bebici izgovorila to čuveno:"Da!", mi smo kontaktirali njene bivše simpatije Nemanju i Nikolu, koji su dali svoje mišljenje.

- Oni su dokazali svoju ljubav, s obzirom na to da su sve godine u rijalitiju, u vezi. Ta njihova ljubav je baš jaka, što se da videti. E sad, to što pričaju da ona gleda i ostalo, ne, nije ona takva. Želim im puno zdravlja, dece u toj njihovoj ljubavi, da i ove godine izađu kao najjača ljubav ikada u rijalitiju, da se Teodora preseli ovde u Kotež, pa kad se ona i ja prvi put budemo videli na pijaci oči u oči, tada ćemo možda da porazgovaramo. Videćemo da li će on smeti da je pusti iz kuće samu, jer znamo da je govorio da sam mu najveća pretnja, a pretnja mu komšija na sto metara od gajbe... - počeo je u svom stilu priču Nemanja Gačić, a potom nastavio:

- Ironičan sam, naravno. Moje iskreno mišljenje je da ne verujem u tu ljubav nijednog momenta, znam šta je pričala sa mnom, kako se ponašala, šta je govorila za njega. Sa njim je u vezi, a meni, koji joj se sviđam, priča ružno o osobi sa kojom je, meni je to fascinantno. U njihovim svađama, šta sve oni jedno drugom kažu... Posle kažu da je rečeno u afektu, a ustvari ona stvarno misli da je debeo, ovakav, onakav, a ti stvarno misliš da ona treba da se pljuje, da ti vrati žabicu... Možda će izaći zajedno iz ove sezone, da ona izvuče honorarčić, a posle šut-karta. Moje mišljenje. Pitanje dana kada ćemo se mi sresti, ona i ja, sesti, popričati o brdo nekih tema. Sve dođe na Gačićevo, kad-tad, samo je pitanje momenta, dana, godine... Trenutno im želim sve najlepše, preslatki su mi. Koji je krindž ono sinoć bio... Ali dobro, sve za rijaliti. Ako ne pukne ove godine, pući će sledeće, a onda nastupa brat - prognozira Gačić.

Sličnog je mišljenja i Nikola Škatarić Najo.

- Šta mogu da kažem o momku koji žensko triput u životu nije video, nije pipnuo? O devojci koja mulja, petlja, vara, gleda... Šta da kažem? Prošle sezone, da sam ja hteo i želeo da sa njom uđem u bilo kakav odnos, mogao sam, to svi znaju, ali me nije interesovalo. Niti je moj tip, niti želim da budem sa takvom devojkom. Da mogu da opstanu - ne mogu, jer sam video i ove sezone da se haos radi, gleda ovoga, onoga... Ista, standardna priča. To je meni bezveze da komentarišem, ne želim da se ja opet spominjem jer imam devojku, srećan sam, voljen sam, volim... Ona će doveka biti ološ, tako i Bebica. Gleda Miljanu koja ima odnose sa drugim muškarcem, pa prelazi preko toga. Prelazio je Teodori jer je mene gledala i slala signale. Tu nema budućnosti.

- Ta cura voli da vara, petlja, pravi smicalice, klopke, a on je mali kreten koji to ne vidi. On bi se ubio kada bi ga ona ostavila! Srećniji sam nego ikada pre, imam devojku koju volim, za koju bih život svoj dao i ne želim sebi da kvarim to. Sve u svemu, moje mišljenje je da ovo rade samo zarad rijaltiija, glasača, popularnosti. Ona je ološ, on kreten nepismeni. Ja im svu sreću ovog sveta želim, što se mene tiče

