REKAO JE DA NEMA DA MI PLATI! Ana Radulović progovorila o suđenju s Ivanom Marinkovićem

Voditeljka "Elite" Ana Radulović tužila je svojevremeno Ivana Marinkovića zbog klevete, a nedavno su se susreli na ročištu.

Sada je za medije progovorila o svemu.

- Pred sam kraj se saznalo da sam ga tužila, ali naravno da ću tužiti. Oni su plaćeni i pristali su i potpisali da mi pričamo o njihovim životima, a ne znam zašto pojedini učesnici konstantno imaju potrebe da svoje neke stvari pokušavaju da opravdaju nekim pričama o nama voditeljima. Zašto, jel to nešto menja? Za to sam da se svaki put tuži svaka osoba, jer mi nismo potpisali da se o našim životima priča i ne dobijamo pare za to, već smo tu da vodimo emisiju i da pričamo o njima, jer su oni to hteli – iskrena je bila Ana i dodaje:

- Epilog svega je da je čovek izašao i rekao da je kriv. Postoji snimak, publika, ljudi iza kamera i ne može ništa drugo da kaže. Njegovo opravdanje je bilo da je zvala jedna gledateljka i rekla isto što i on, zamisli, ali da ne pričam šta je bilo iza kamera, jer sam i to zabeležila i dala sudu. Krivo mi je što dođe do tužbe, jer nema potrebe – otkriva Ana i dodaje da novac od tužbe nije dobila.

- Nisam još uvek dobila pare jer je rekao da nema da plati. Jel stvarno mislite da nema para ili ne želi? Šta god bilo ne znam šta mi je tužnije da nema para ili da ne želi da plati, a znao je da tako nešto izgovori. Moram samo reći, imam normalan odnos sa njim i ne odvajam ga od ostalih učesnika, pozdravila sam se sa njim na sudu i moj obraz je čist, ali ako je neke stvari pričao, mora za to i da odgovara.

Autor: D. T.