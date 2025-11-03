AKTUELNO

Domaći

Zbog njega sam i došla: Anita svima dala do znanja da je ušla zbog Đukića, pa mu poletela u zagrljaj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće imati konkurenciju!

Anita Stanojlović upravo je ušla u Belu kuću i obratila se svojim cimerima u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'', a ona je istakla da joj je Filip Đukić najposebniji takmičar i da će se s njim družiti.

pročitajte još

Bolje sprečiti nego lečiti: Anita priznala da je pokušala da preboli Đukića, ali nije uspela! (VIDEO)

- Dobro veče Elitari, predpostavljam da me svi znate. Ja sam pobednica Elite 7 i došla sam da se družimo i ove sezone. Dve osobe s kojima ću se družiti su Uroš Stanić i Lepi Mića, a najposebniji za mene je Filip Đukić i njega sam jedva čekala da vidim - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde si? - upitao je Đukić.

pročitajte još

Bora ti se nije istinski svideo: Filip Đukić bez dlake na jeziku dao sud o Mikiju i Jakšićki (VIDEO)

- Jedva sam čekala da te vidim - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Alibaba oduvao konkurenciju: Zbog procenata dobio aplauz, Teodora zauvek napustila Elitu 9! (VIDEO)

Domaći

INDIREKTNO UDARILA NA ANĐELA! Anita veličala Đukića, pa ovim gestom svima jasno stavila do znanja da je nakon prolivenih suza ipak precrtala Rankovića

Domaći

U svom stilu: Milica na nesvakidašnji način ponizila Terzu, pa svima stavila do znanja KOLIKI JE LICEMER (FOTO)

Zadruga

Zahuktava se! Mrvica sva u suzama poletela Gruji u zagrljaj, pridružio se i Peja pa pružio utehu, Ena i Mimas će poludeti (VIDEO)

Zadruga

Rešeta: Milica zakucala Sofiju za dno zbog njenog izgleda, pa svima dala do znanja kako je Janićijevićeva izgledala pre operacije! (VIDEO)

Extra

Ušla da istraži pećinu, pa došla do otkrića koje je zapanjilo svet: Tragovi drevnog naroda čamili u mraku