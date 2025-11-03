Zbog njega sam i došla: Anita svima dala do znanja da je ušla zbog Đukića, pa mu poletela u zagrljaj! (VIDEO)

Neće imati konkurenciju!

Anita Stanojlović upravo je ušla u Belu kuću i obratila se svojim cimerima u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'', a ona je istakla da joj je Filip Đukić najposebniji takmičar i da će se s njim družiti.

- Dobro veče Elitari, predpostavljam da me svi znate. Ja sam pobednica Elite 7 i došla sam da se družimo i ove sezone. Dve osobe s kojima ću se družiti su Uroš Stanić i Lepi Mića, a najposebniji za mene je Filip Đukić i njega sam jedva čekala da vidim - rekla je Anita.

- Gde si? - upitao je Đukić.

- Jedva sam čekala da te vidim - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić