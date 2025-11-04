AKTUELNO

PREPISKE, CRNO NA BELO! Pogledajte kako je Karić muvao Anitu, Matorinu bivšu ženu: Đipao im na venčanju, trebalo da im KUMUJE, pa navalio na bivšu ženu svoje drugarice! (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: ustupljene fotografije, pink.rs ||

Anita Stanojlović uselila se večeras u "Elitu", gde je podigla ogromnu prašinu, a priznanjem da ju je sve do pre nekoliko dana muvao Stefan Karić šokirala je sve!

Naime, Anita je priznala da joj se udvarao jedan od najboljih prijatelja Jovane Tomić Matore, njene bivše žene, a da ga je ona, kako je rekla, namerno navlačila kako bi dokazala da nema kodekse.

Podsetimo, Karić je svojevremeno bio jedan od odabranih gostiju na gala svadbenom veselju Anite i Matore, kojoj je čak trebalo da kumuje, a godinu dana posle njihovog razvoda krenuo je u osvajanje bivše žene svoje prijateljice, nesuđene kume!

Foto: ustupljene fotografije

Krenuo je flert, a Stefan je isprva bio obazriv.

- Skrinšotuj da imaš... Je l' ti delujem kao da se plašim? Što se dopisuješ sa mnom... - pisao je Stefan Aniti, a bilo mu je bitno da zna da li se ona o njihovom dopisivanju poverila drugarici.

- Je l' si joj rekla da se čujemo, pošto ja nikome nisam, pa da proverim samo da li si lojalna ili ne... Da se plašim, ne bih ti pisao ovo. Zamisli koliko imam m*da ustvari kad znam da me nisi gotivila i šta si pričala o meni - pisao je Stefan.

- Uhhh, još da ima neko da te zagrli, ništa lepše... - pisao je on Aniti, koja mu je rekla da je prevazišla romantiku, na šta je usledila direktna provokacija:"Hahaha, stvarno? Pa, kakve sad preferiraš stvari? Hard core samo" - vickast je bio Stefan.

Tražio je i da mu Anita šalje svoje fotografije.

- A tebe da vidim? - upitao je on, a nakon što mu je rekla da joj ne radi prednja kamera, bio je uporan:"Probaj sa zadnjom".

Pogledajte samo deo dopisivanja između Stefana i Anite:

Autor: pink.rs

