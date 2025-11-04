ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Anita raskrinkala aferu Karića i Ahmićeve: Spavala je kod njega dok su Osman i Kristina bili u Sarajevu! Aneli se zapetlja u laži maksimalno (VIDEO)

Kakav preokret!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o odnosu Aneli Ahmić i Stefana Karića.

- Pukla joj guma i zvala je njega da ga šlepa. Osman je bio sa Sitom u Sarajevu, a onda je bila sa Stefanom kući. Pisao mi je da je zaljubljen da se vidimo, a ja da pali - rekla je Anita.

- Da li je Osman bio tu? - skočio je Luka.

- Neka potvrde. Ja sam zvala Osmana, i on mi je rekao da će doći Stefan - rekla je Aneli.

- Ja sam bila na TikToku i on me zapratio, poslala sam Đedoviću i rekla: "Sad ću da ga navučem". Slao mi je poruke da idemo na ručkove, nisam mogla da ga otkačim do pre tri dana. Htela sam da ga navučem da dokažem da Anđelo ništa nije kriv,a zamalo da bude kum. Pitala sam kako mu nije glupo zbog Matore, a on je rekao da ona ima drugu devojku - rekla je Anita.

- To mi je bivša žena i u tom trenutku sam je volela. Ako je to istina... Boro, svi koji su to radili, na čast njima - rekla je Matora.

- Postoje svi dokazi. Ovaj je trebao da bude kum, a slao mi poruke. Sve imam! Nisam htela da mu kažem da dođe i da se vidimo. Kad se njoj pokvario auto, zvala je njega da je šlepa i spavala je kod njega kući dok je Osman bio u Sarajevu - rekla je Anita.

- Nikad! Stefan je došao i pogledali su auto on i njegov prijatelj, a ja sam otišla kući. Dao mi je žuti auto i ja sam ga vozila - rekla je Aneli.

- Rekla si da je Stefan bio na Ibici tad - rekao je Asmin.

- Meni je Aneli rekla da je Stefan bio jedan dan u kući i da je posle dan otišao za Španiju - ubacila se Miksi.

- Ona je bila u stanu do prvog - rekao je Luka.

- Ja sam videla snimke iz njegove kuće - rekla je Anita.

- Osman i Kristina su bili u Sarajevu i rekao mi je da zovem Stefana, a on je došao i pogledao auto. Spavala sam kod sebe u stanu - rekla je Asmin.

- Sramotiš Noru po Beogradu! Vidiš li koliki si lažov!? - skočio je Asmin.

- Znam da je spaval kod njih pred ulazak - rekao je Luka.

- Stefan je sutradan šlepao auto. Spavala sam samo kad su Osman i Kristina bili tu. Stefan i prijatelj su došli po mene kad se auto pokvario u žutom autu. Moj auto je bio ispred mog stana i tu mi je stao - rekla je Aneli.

- Malopre je bilo na autoputu - rekao ej Bebica.

- Rekao je da će da mi dovozi drugi auto i da taj vozi u Mercedes - rekla je Aneli.

- Ili je imala se*s ili je puš*la,a li u inat Luki jer je on gledao u Maju - rekao je Asmin.

- Je l' ti rekao Stefan da je imao se*s sa Aneli? - pitao ej Milan.

- Ne, rekla mi je druga osoba kojoj je on rekao - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić