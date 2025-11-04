NEMOJ DA BUDEMO LAŽNO DOBRI! Matora razočarana nakon Karićeve izdaje, shvatila da ima samo lažne prijatelje (VIDEO)

Pronašla lek u Dragani!

Jovana Tomić Matora otvorila je dušu svojoj devojci nakon saznanja da je nje prijatelj Stefan Karić muvao njenu bivšu ženu, Anitu Stanojlović.

- Jesam li ka kriva ako je to istina oko Stefana? Oni se onda druže a mnom lažno! Bolje da ne budemo dobri. Ja se neću na njegovu kvarnoću upaliti. Čula si i sama šta mu pola kuće misli, pa mu to ne smeta. Mene je čudilo što je Uroš sa tobom spustio loptu. On mene ne može da isprovocira kao oni - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić