AKTUELNO

Zadruga

NEMOJ DA BUDEMO LAŽNO DOBRI! Matora razočarana nakon Karićeve izdaje, shvatila da ima samo lažne prijatelje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pronašla lek u Dragani!

Jovana Tomić Matora otvorila je dušu svojoj devojci nakon saznanja da je nje prijatelj Stefan Karić muvao njenu bivšu ženu, Anitu Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam li ka kriva ako je to istina oko Stefana? Oni se onda druže a mnom lažno! Bolje da ne budemo dobri. Ja se neću na njegovu kvarnoću upaliti. Čula si i sama šta mu pola kuće misli, pa mu to ne smeta. Mene je čudilo što je Uroš sa tobom spustio loptu. On mene ne može da isprovocira kao oni - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Spremna da stane na ludi kamen?! Bivša učesnica ZADRUGE nakon samo šest meseci veze otpočela zajednički život s mlađim dečkom, ovo su svi detalji veli

Zadruga

Razvezao jezik: Karić obelodanio detalje Matorinog i Stefaninog odnosa, evo da li su bile zajedno zbog novca! (VIDEO)

Zadruga

PUČE PRIJATELJSTVO: Boginja priznala da je razočarana zbog Sarine izdaje sa Đukićem, Raičevićeva hladna kao led! (VIDEO)

Domaći

PROCURILI DOKAZI DA HANA GOVORI ISTINU! Pink.rs u posedu lekarskih nalaza Neriove verenice, zbog stresa tokom trudnoće i Sitine torture morala da pije

Horoskop

Ovaj znak horoskopa je previše iskren: Zbog te jedne mane privlači samo lažne prijatelje

Svet

Medicinska revolucija: Novi lek za rak izuzetno efikasan, samo jedna doza je dovoljna da zaustavi širenje, a deluje i kod najupornijih vrsta raka