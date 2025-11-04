VRAĆA JOJ SE NAJVEĆI GREH! Bora brutalno demolirao Matoru, pa progovorio o njenom ocu: Suze je ronio, hteo je da PREKINE SVADBU nje i Anite (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani kako bi prokomentarisao Jovanu Tomić Matoru.

- Ovo je sve laž! Ona je svakog prijatelja izdala, nije ispala drug. Ne sviđa mi se što uguši svakoga. Devojka samo prodaje cigare, bolje da otvori trafiku. Vraća joj se najveći greh što je izvela tuđe dete iz porodilišta! To je nešto najgore što sam video, to je kraj svega. Anita je mislila da ja nju hejtujem zbog Matore. Ja sam rekao da je ispala glupa i da je ispala najnebitnija pobednica. Sedeo sam sa njenom pokojnom majkom i bratom, ljudi su totalno drugačiji od nje. Njen otac je suze ronio kad je trebala da se venča sa Anitom. Ja sam ag smirivao, hteo je da prekine svadbu. Ona je išla i protiv svojih. Svaka preživi godinu dana i posle odu od tebe. Više si čorbica spremila neprijateljima nego ikome. Ona kad zapeva: "Oko mene sve, ceo život je laž" i Ivan doda tercu, isti su. Majka je smirivala kad je bila svadba. Otac je rekao da nije zvala brata od strica, u šoku je bio. Zvala je te uže drugare, a svi su je odje*ali. Mene je to mnogo potreslo. Ona je sve zvala i išla je protiv njih - rekao je Bora.

- Bora ceo život ovako misli. Pogodilo me za roditelje, to je istina, ne mogu da lažem. Za Jovana sam od prvog dana tu. Maćoni i ja smo dobri, družim se sa njim koliko i sa Ciletom. Sa Borom neću ulaziti u sukob. Bitno mi je da je moj otac prihvatio Draganu i da je pozdravlja - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić