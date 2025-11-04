Mene čačka, hoće da budem ljubomoran: Alibaba ubeđen da Maja njemu tera samo inat s Lukom! (VIDEO)

Ne prihvata drugu opciju!

Asmin Durdžić šaputao je sa Dačom Virijević u kući Odabranih o Maji Marinković i tom prilikom je priznao da je on upropastio sam sebi priču s njom obzirom da je govorio da se igra, ali i da smatra da ona njemu tera inat s Lukom Vujovićem.

- Opušta se polako, ali ima neki strah - rekao je Alibaba.

- Sumnjiva mi je jer često pominje Luku - rekao je Dača.

- Mene provocira i čačka, ona njega pljuje - rekao je Alibaba.

- Čudno mi je to - rekao je Dača.

- Veruj meni, provocira me - rekao je Alibaba.

- Aneli ne može da gleda očima Luku - rekao je Dača.

- Ja sam z*srao na početku ono što sam pričao - rekao je Alibaba.

- Ono što si pričao, krenula je da se tripuje odmah - rekao je Dača.

- Sve sam skontao da ljubomoriše na Vanju. Čim pričam sa Vanjom, ona ode kod Janjuša - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić