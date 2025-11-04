AKTUELNO

Domaći

NASTAVAK VRELE PREPISKE ANITE I STEFANA! Pogledajte kako je Karić pokušavao da smuva bivšu ženu svoje drugarice: Gvožđe se kuje dok je vruće (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: pink.rs, Ustupljene fotografije ||

On je bio jedan od glavnih i najveselijih zvanica na njihovom venčanju, a onda se, godinu dana kasnije, bacio u osvajanje Anite.

Sinoć se u Belu kuću uselila Anita Stanojlović i sve učesnike razdrmala svojim pojavom. Međutim, ona je podigla prašinu i van rijalitija.

Njenim ulaskom otkriveno je da joj se udvarao Stefan Karić, jedan od najboljih prijatelja njene bivše žene Jovane Tomić Matore. Jedan deo njihove prepiske možete pogledati OVDE.

Foto: ustupljene fotografije, pink.rs

Stefan se nije libio da joj pokaže simpatije, pa čak i da joj uputi veoma intimna pitanja i ponude, ali to nije sve. Dopisivanje se nastavilo nekoliko dana, a mi vam sada donosimo nastavak ove veoma interesantne konverzacije.

Stefan je tražio da mu Anita pošalje lokaciju, da tačno zna gde se nalazi kako bi mogao da dođe da je vidi, ali Stanojlovićeva je to izbegavala.

- Gde si da prođem - pitao je Stefan.

- Izašle smo po cigare, molim Boga da me niko ne sretne. Raspad. Pidžama, kaput - navela je Anita, nakon što je istakla da je u društvu drugarice i deteta. 

Foto: ustupljene fotografije

Zatim ju je zvao, ali se ona nije javljala, zbog čega joj je rekao da se javi kad ustane. U jednom trenutku Anita se požalila da ne može naći normalnog dečka, a Karić joj je odmah ponudio rešenje.

- Ne možeš naći normalnu osobu za vezu više, ali ja sam u fazonu da će to samo doći - napisala je ona.

- Naravno, samo treba lokaciju da pošalješ i doći će. Ovako možemo do sutra, mogli smo da ti nije drugarica tu, ali pre mislim da nisi htela jer misliš da nisi sređena - naveo je Karić.

- Malo si dvosmislen. A ti se ne plašiš drugarice Matore - podsetila ga je Stanojlovićeva.

- Koje drugarice? Devojka ima svoju devojku, uživa, šta joj ja remetim? Pa šta radimo - bio je zbunjen Stefan.

Nakon toga, Karić ju je pozvao da idu zajedno da jedu, a potom ponovo poslao dvosmislene poruke.

- Posle ću proći, kad se vratim, gvožđe se kuje dok je vruće. Ti reče da si devojka od trenutka - napisao je Stefan.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

PREPISKE, CRNO NA BELO! Pogledajte kako je Karić muvao Anitu, Matorinu bivšu ženu: Đipao im na venčanju, trebalo da im KUMUJE, pa navalio na bivšu žen

Domaći

Oglasio se Stefan Karić nakon što se saznalo da je muvao Matorinu bivšu ženu Anitu, a evo šta kaže o aferi sa Aneli

Domaći

Torta joj stigla u krevet, sin duva svećice: Pogledajte kako je Jelena Radanović proslavila rođendan, a evo koliko godina je napunila (FOTO)

Domaći

PROSLAVIO SE U ZVEZDAMA GRANDA, A O NJEGOVOJ VEZI S PEVAČICOM SVI SU BRUJALI NA FARMI! Ova žena mu je rodila ćerku Mašu i promenila život! Evo kako iz

Hronika

'OVE GODINE BIH MOŽDA BIO I DEDA' Bolne reči oca Milana i Kristine koje je Uroš Blažić ubio u masakru u Mladenovcu: Ovo je prvi put da nisam mogao da

Hronika

'POGINUO JE DOK JE SPAVAO' Reči sina Vidoja, koji je poginuo u autobusu, paraju srce: Nadao sam se da je živ, ma neka se i slomio, ali samo da ga vidi