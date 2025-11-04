OTKINUO BIH MU NOS! Miki i dalje pod gasom zbog svađe sa Bebicom, ne može da se smiri! (VIDEO)

Ovo ga je izludelo.
Ovog jutra Miki Dudić i Jovana Tomić Matora komentarisali su njegov sukob sa Nenadom Macanovićem Bebicom.
- Hasan ne razmišlja, 99% je rekao to - rekao je Miki.
- On je to verovatno rekao iz fore, a to što ovi odma k*rac u usta, nemoj to sebi da dozvoliš. Sad će da te provociraju Miki bezm*dović, nisi mali sve vidiš. Nemoj da praviš s*anje, da naštetiš sebi i tvojima - savetovala ga je Matora.
- Nisam nikad doživeo da mi oca opsuje - rekao je Dudić.
- Meni je danas kevi 9 meseci, a juče mi pominju kevu - navela je Jovana.
- Veruj mi da sam ga uhvatio otkinuo bih mu nos - rekao je Miki.
Autor: R.L.