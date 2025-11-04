AKTUELNO

Zadruga

OTKINUO BIH MU NOS! Miki i dalje pod gasom zbog svađe sa Bebicom, ne može da se smiri! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo ga je izludelo.

Ovog jutra Miki Dudić i Jovana Tomić Matora komentarisali su njegov sukob sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Hasan ne razmišlja, 99% je rekao to - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je to verovatno rekao iz fore, a to što ovi odma k*rac u usta, nemoj to sebi da dozvoliš. Sad će da te provociraju Miki bezm*dović, nisi mali sve vidiš. Nemoj da praviš s*anje, da naštetiš sebi i tvojima - savetovala ga je Matora.

- Nisam nikad doživeo da mi oca opsuje - rekao je Dudić.

- Meni je danas kevi 9 meseci, a juče mi pominju kevu - navela je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Veruj mi da sam ga uhvatio otkinuo bih mu nos - rekao je Miki.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nisam dobro: Gruja van sebe, ne može da se pomiri sa izdajom, koju mu je Mimas priredila! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da preboli pitu: Peja urnisao Munjeza zbog flerta sa Enom, ubeđen da za iskrenost nije čuo! (VIDEO)

Domaći

PREKIPELO MU: Luka otkrio da su mu Anelina prebacivanja došla glave, Miki i Nerio mu pružili maksimalnu podršku! (VIDEO)

Domaći

Posesivna Miksi se naljutila na Tošu: Ne može da mu oprosti lepe reči na račun Teodore Delić, biće svađe! (VIDEO)

Domaći

Uhvaćen na delu: Terza našao način da Sofiji stavi do znanja da ne može bez nje, iako se zakleo da je sa njom završio! Evo ko mu pomaže u tome

Domaći

EVO KOME VIŠE VERUJE! Teodora Delić morala da bira između prijateljice i dečka, pa svima stavila do znanja kako gleda na vezu sa Bebicom!