I DA SAM NAJGORA, OVO... Aleksandra Nikolić ne dolazi sebi nakon što je dobila zabranu prilaska ćerki, otkrila svoj sledeći korak (FOTO)

Bivša učesnica "Elite" Aleksandra Nikolić već dugo s bivšim suprugom Urošem Jovanovićem bije pravnu bitku oko starateljstva nad ćerkicom, koju je ona po odluci Centra za socijalni rad mogla da viđa svakog drugog vikenda. Međutim, juče je pripadnicima sedme sile otkrila da joj je Osnovni sud u Somboru, nakon mišljenja Centra za socijalni rad, izrekao zabranu prilaska ćerki i prekid svakog kontakta, a o razlozima nije želela da detaljiše.

Bivši partner nekadašnje učesnice ''Elite 8'', Aleksandre Nikolić, Uroš Jovanović juče se oglasio za portal Pink.rs, te u svojoj ispovest otkrio da joj je Aleksandri izrečena zabrana prilaska njihovoj ćerki Anastasiji. Tom prilikom, on je šokirao javnost brojnim tvrdnjama na račun njenog partnera, Milovana Minića, za kog je istakao da je krišom snimaka njihovo dete dok se tušira, te da je o svemu tome obavestio SUP Subotica.

Aleksandra Nikolić, tim povodom se oglasila u emisiju ''Pitam za druga'', te je voditeljima Stefanu Miloševiću Pandi i Stefanu Kandiću Kendiju otkrila svoju stranu priče.

- Nisam dobro. Vidno sam potrešena. Naknadno su se desile neke stvari, šta da kažem?! Starateljstvo još uvek nije pripalo Urošu, ovo je privremena mera. U sredu imamo suđenje. U petak su me zvali da dođem na saslušanje, jer je Milovana i mene prijavio u za nasilje u porodici. Nisam mogla da odem po ćerku, jer mi je i taj dan izrečena mera. Navodno, Milovan i ja smo bili nasilni prema detetu. On je iskoristio Milovanove i moje svađi tokom trajanja ''Elite 8'', kad smo Milovan i ja jedno drugom svašta govorili. Nikada Milovan nije neprkladno dodirivao moju ćerkicu Anastasiju. Naknadno sam danas dobila Milovanovu izjavu, ja sam sve rekla kako jeste. Ja sa detetom ne smem da komunicira. On navodi neke stvari, kao da smo Milovan i ja najori zlostavljači. To je toliko morbidno i izopačeno, da ja nemam reči da opišem kako se sad osećam. Onemogućena mi je komunikacija i viđanje, ja sad ne znam ništa o svom detetu. Poslednje je što znam je kad mi je Anastasija rekla pre dva vikenda, kad je kroz suze rekla da je njoj otac rekao da ako bude došla kod mene da živi, da će on otići u inostranstvo i nikada više neće moći da ga vidi. On se bavi ucenjivanjem deteta, a mene krivi da sam najgora. Očigledno je da je počeo rat među nama, on ovim ponašanjem uništava naše dete. Milovan i ja ćemo se truditi svim silama da dokažemo istinu. Ja Anastasiju jesam nekad po gu*i udarila, kad je nestašna, ali daleko od toga da sam je ja udarila. Moja ćerkica mene voli, ona je to i sama rekla.

Aleksandra je danas okačila sliku na svom Instagramu i otkrila da njena borba za starateljstvo tek počinje:

- Žao mi je što je došlo do svega ovoga, ali ja moram da se branim i braniću se dok sam živa! Za moje dete sve! Da sam i najgora a nisam, ovo nisam zaslužila, niti je i jedna majka ovo zaslužila - napisala je Aleksandra i na taj način najavila da njena borba tek počinje.

Autor: N.B.