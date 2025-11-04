BRUTALAN! Asmin upropastio devojke u kući, a nju je posebno uništio: SMRDI JOJ IZ USTA NA LEŠ! (VIDEO)

Terza ga nije podržao.

Nakon kupovine u prodavnici, Asmin Durdžić i Bora Terzić Terza sedeli su na kupici u dvorištu i komentarisali ostale učesnike.

Asmin je za nekoliko učesnica imao jako loše reči.

- Gle ove, kako mi je odvratna, sad bi je bacio u jezero - rekao je Asmin.

- Opalio bi ti nju - provocirao je Terza.

- Ne bih majke mi, jer joj smrdi iz usta. Je l' joj smrdi iz usta, veruj mi brate smrdi joj iz usta na leš. Zamisli maziš devojku po nogama, ostanu ti žuljevi - istakao je Durdžić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.