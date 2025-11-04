AKTUELNO

Zadruga

DOĐI VEČERAS DA TE TRESNEM KO ŠLJIVU: Asmin upustio nepristojnu ponudu OVOJ UČESNICI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voli da opipava granicu.

Tokom proslave rođendana Jovana Rajića, Asmin Durdžić, Bora Santana i Anita Stanojlović izvdvojili su se ispred i razgovarali.

Anita je pričala o Filipu Đukiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bili smo u kombinaciji, a on je rekao da smo kao prijatelji, uživali smo, meni je on prva kombinacija - rekla je Anita.

Zatim se društvu pridružila Milosava, a Asmin je odmah krenuo da se šali s njom.

- Večeras u rehab ja i ti i Bora da je tresnemo ko šljivu - naveo je Asmin.

- Ja sam zauzet, ja nju gledam kao majku - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je sve izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Kako ću da te...: Rajačić rešio da osvoji Milenu Kačavendu, ne odvaja se od nje, a češkanjem pokušao da je smekša (VIDEO)

Domaći

TUBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Asmin rešio da se naglo distanira od Maje, učesnici sasuli Kačavendi i Anđelu sve u lice, Terza ponovo odjavio Minu, a evo

Lifestyle

Bolje večere od ove nema: Pravi melem za creva, jedno starinsko, preukusno jelo najbolje vraća snagu posle napornog dana

Domaći

Aleksandra Jakšić je nova takmičarka Elite 9: Spremna da mnogima skine maske! (VIDEO)

Društvo

NE MORA KIRIJA, MOŽE I OVAKO DA SE PLATI...Devojka dobila NEPRISTOJNU PONUDU za stan na Zvezdari

Zadruga

Reč struke: Milosava raskrinkala Ivana Marinkovića i otkrila da se on poigrava sa Sarom jer voli Aleks! (VIDEO)