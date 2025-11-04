DOĐI VEČERAS DA TE TRESNEM KO ŠLJIVU: Asmin upustio nepristojnu ponudu OVOJ UČESNICI! (VIDEO)

Voli da opipava granicu.
Tokom proslave rođendana Jovana Rajića, Asmin Durdžić, Bora Santana i Anita Stanojlović izvdvojili su se ispred i razgovarali.
Anita je pričala o Filipu Đukiću.
- Bili smo u kombinaciji, a on je rekao da smo kao prijatelji, uživali smo, meni je on prva kombinacija - rekla je Anita.
Zatim se društvu pridružila Milosava, a Asmin je odmah krenuo da se šali s njom.
- Večeras u rehab ja i ti i Bora da je tresnemo ko šljivu - naveo je Asmin.
- Ja sam zauzet, ja nju gledam kao majku - rekao je Bora.
Autor: R.L.