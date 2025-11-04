HITNO OGLAŠAVANJE MILOVANA MINIĆA! Nakon što ga je Aleksandrin bivši optužio da snima njihovu ćerku rešio da raskrinka njega i Marijanu: KRIMINALAC NA BATERIJE I LAŽNA MAJKA...

Bivša učesnica "Elite" Aleksandra Nikolić već dugo s bivšim suprugom Urošem Jovanovićem bije pravnu bitku oko starateljstva nad ćerkicom, koju je ona po odluci Centra za socijalni rad mogla da viđa svakog drugog vikenda. Međutim, juče je pripadnicima sedme sile otkrila da joj je Osnovni sud u Somboru, nakon mišljenja Centra za socijalni rad, izrekao zabranu prilaska ćerki i prekid svakog kontakta, a o razlozima nije želela da detaljiše.

Bivši partner nekadašnje učesnice ''Elite 8'', Aleksandre Nikolić, Uroš Jovanović juče se oglasio za portal Pink.rs, te u svojoj ispovest otkrio da joj je Aleksandri izrečena zabrana prilaska njihovoj ćerki Anastasiji. Tom prilikom, on je šokirao javnost brojnim tvrdnjama na račun njenog partnera, Milovana Minića, za kog je istakao da je krišom snimaka njihovo dete dok se tušira, te da je o svemu tome obavestio SUP Subotica.

Tim povodom se za naš portal oglasio Milovan i odgovorio Urošu na prozvike, a obratio se i svojoj bivšoj ženi:

- Nakon članka koji je objavljen, osećam potrebu da se obratim, i da kažem istinu. Nikada nije bilo nikakavih neprimernih radnji nad maloletnom Anastasijom, niti sa moje niti sa Aleksandrine strane. Famozni baloni, moram da napomenem da svako dete voli balone, mi smo negadovali kada je Anastasija stavila te balone. Uroš laže da je slike dobio pre neki dan, on sve radi namenski, pogotovo jer je 5. novembra zakazano suđenje za ukidanje privremenog starateljstva. On je lažov, lopov, kriminalac na baterije, čovek koji ima pregršt krivičnih dela, meni da priča kakav sam ja čovek i otac. On priča da je video sve snimke iz rijalitija na kojima smo Aleksandra i ja, a kako je Aleksandra njegova opsesija, on je sve vreme pratio nas dvoje. Aleksandra je bila posvećena svom detetu, što je i radila, Uroš bolesnik aludira na određena maženja tog deteta, što je strašno i bolesno. Ja sam snimao dete da mi ne bi nakačio nešto, već da bi ljudi videli kako brinem o njemu. - govorio je Milovan pa je dodao:

- Velika je laž da se u stanu snimao Only fans, a pored uključenja da li se sećam gej afere sa 19 godina, to je laž ja sam uvek voleo žene. Veliki brižni otac se plaši da li sme da nam pošalje dete na vikend, a kao setio se posle pet godina da brine o detetu. Ja što ne bih uradio svom detetu ne bih ni tuđem, pogotovo ne Aleksandrinom. Pričao je kako sam ja svoje dete izbacio van kuće, a ja sam svoje dete ostavio sa majkom koja je glumila majku jer joj je bitnije gde je Anastasija od svog detata. Moje dete je bilo sa mnom, a Marijana nije skuvala nijedan ručak Mini dok sam ja bio u rijatiliju, a moram da kažem da mi se gadi od kako sam se razveo, ona i Uroš su se našli lepo, ona nije obeuedietetu pisaći sto da uči, nije uplatila detetu internet i televiziju a uzela je moje pare koje je trošila na druge stvari. Ona je danas dobila prijavu za zanemarivanje deteta, a Uroš optužuje Aleksandru za to. Mi nismo sjajni, ali oni su blam blamova, Marijana je zarad one stvari ostavljala naše dete samo. Moram da kaže,m i da za ovih pet dana što je Mina kod mame, ona ostavlja sama dete bez ičega, telefona, interneta. To nije majka. Moram da poručim Marijani i Urošu da su se zavozali, ali sam i ja spremam za vožnju. Aleks i ja ćemo se boriti za našu decu. - rekao je Milovan.

