SPASILA SAM GA ZATVORA: Aleksandra Nikolić progovorila o detaljima užasa koje je preživela sa bivšim suprugom! KRENUO JE NOŽEM NA MENE...

Aleksandra otkriva detalje užasa koji je proživela sa Urošem!

Bivši partner nekadašnje učesnice ''Elite 8'', Aleksandre Nikolić, Uroš Jovanović juče se oglasio za portal Pink.rs, te u svojoj ispovest otkrio da joj je Aleksandri izrečena zabrana prilaska njihovoj ćerki Anastasiji.

Aleksandra se sada oglasila za naš portal i progovorila o odnosu sa bivšim suprugom, ali i njogovom odnosu sa njenom majkom Milosavom. Okrila je i kako je sve ovo uticali na njenu ćerku i još mnogo detalja užasa koji je proživela sa Urošem.

- Što se tiče Marijane, fina žena nikada neće uraditi ovo što je uradila sa mojim bivšim od čitavog sveta muškaraca. Imam određene dokaze i vezano za nju, svašta ima da se kaže -rekla je Aleksandra i dodala.

- Milosava je jako volela Milovana, prirodno je da brani svoje dete. Mama zna da je Uroš loš, ali je izmanipulisao i Milosavu i pravio joj smicalice. Ja sam Uroša spasila zatvora, bio je osuđen za nasilje u porodici, ali me manipulacijom i osećajima ka detetu nagovorio da povučem tu priču da ne bi otišao u zatvor. Pretio mu je zatvor od tri do pet godina. Zašto pošten čovek šalje tri advokata na mene, a ja sama dođem i on krene nožem na mene ujutru u osam sati. Pita me advokat: "Je l' vas ubo?", pa je l' trebao? Ništa se ne menja dok se nešto ne desi -rekla je Aleksandra.

Aleksandra kaže da je Anastasija srećno dete, a za Uroša ni jedne jedine reči hvale.

- Anastasija je srećno dete i pametna je, nema društveni život. Dete se slabo kreće, on za pet godina nije proverio njen zdravstveni karton. Nije mi dao broj od učiteljice, ona je zaboravila da mi pošalje poruku ili joj je Uroš zabranio, reko mi je da ja nemam šta da tražim sa učiteljicom. On je uznemiravao i bivše žene i devojke, znam ženu kojoj je pretio i nije joj dao mira, ja nisam prva koja je maltretirana psihički i fizički. Mi se ne pravdamo, mene sva policija zna, ja sam iz ovog grada, ali ja nemam dela. Uroš ima preko petnaest krivičnih prijava. Ustanove ne znaju šta je istina, ustanovama ne može da se manipuliše, pokušao je na sudu da manipuliše, ali mu se skrenula pažnja.

Autor: Pink.rs