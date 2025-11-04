AKTUELNO

NJIHOVA LJUBAV ĆE USPETI: Mama Teodore Delić otkrila da je svim srcem uz njenu ljubav sa Bebicom, pa žestoko oplela po Hasanu Dudiću: NEKA SE POSVETI UNUCIMA, KAD VEĆ DECU NIJE VASPITAO! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiju ''Pitam za druga'' oglasila se majka Teodore Delić, Slavica Delić, koja je prokomentarisala veridbu svoje ćerke sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Slavice, svi su se pitali da li ste podržali veridbu Teodore i Bebice, kakvo je stanje sada?

- Slavili smo celu noć, otvorili smo šampanjac. Sve ćemo to ponoviti kad dođu Bebica i Teodora i sa njegovom porodicom. Meni je najvažnije kad vidim da je moja ćerka srećna i da ona voli Nenada, kao i da on voli nju. Smatram da je on čovek njenog života. Teodora nije očekivala veridbu. Mislila je da će provesti dan na Rajskom ostrvu, a sve se desilo iznenada i vidim da je veoma srećna bila. Kao što sam i rekla, najvažnije je da je ona presrećna. Drgtala je, vidi se da ga veoma voli i cela naša porodica podržava njihovu ljubav. Ko smo mi da se petljamo u njene veze i njen izbor.

Kako komentarišete to što Bebica nije preterano komentarisao to što je Filip Đukić priznao simpatije prema Teodori?

- Nije ni imao razlog. Moja ćerka ne voli te sva*tojebce i fi*firiće. Nema tu ničega i zbog toga.

Da li ste imali priliku da upoznate Bebicinu porodicu?

- Nisam upoznala njegovu porodicu. Bila sam jedan period na njega ljuta, ali sam videla da se u ovoj sezoni sve stišali i eto, pravićemo svadbu nakon ove sezoni. Uveličaćemo to veselje zajedno sa njegovom porodicom. Verujem da će njihova u potpunosti uspeti.

Kako komentarišete sukob Bebice i Mikija Dudića?

- Hasan Dudić je loše prokomentarisao moju ćerku, a ja bih mu preporučila da se posveti unučićima, kad već nisa nije uspeo da vaspita. Miki je bez razloga krenuo da vređa Teodoru. Svađao se sa Bebicom, ne znam što je moju ćerku pomenuo .

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

