Osmislio pakleni plan: Alibaba želi da sazna da li je Maja ljubomorna na Anitu zbog njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja ni ne sluti šta joj se sprema!

Asmin Durdžić i Danilo Dača Virijević otišli su da posete Drvo mudrosti kako bi s njim porazgovarali, a Daču je zanimalo da li će dobiti neku nagradu zato što je bio na dvonedeljnom zadatku, što je Drvo naravno odobrilo.

Kao baba iz p*rno filmova: Dača napljuvao Zoricu Marković, poludeće kad ovo čuje! (VIDEO)

- Drvo, bio sam dve nedelje na zadatku u Odabranima i hteo sam da vidim da li mogu da dobijem neku nagradicu. Mogu da ti kažem i tajnu - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dača ima za tebe svaki dan po jednu tajnu - rekao je Alibaba.

- Naravno da si zaslužio nagradu, šta želiš? - upitalo je Drvo.

- Viski i dva piva, treba nam za nas dvojicu i još jednu najbitniju osobu - rekao je Alibaba.

METEŽ U BELOJ KUĆI: Lepi Mića i Dača zaratili kao nikada do sad, zatresli zidove Bele kuće svojom raspravom! (VIDEO)

- Asmin je mislio da podeli naprimer sa Majom - rekao je Dača.

- Aniti ćemo da damo guaranu da vidimo Majinu reakciju - rekao je Alibaba.

- Sada ćeš dobiti nagradu koju si zaslužio, a ja ću te ovih dana pozvati da mi sve lepo objasniš šta si video u Odabranima - reklo je Drvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala puno - rekao je Dača.

Moraš malo više da... Alibaba od Mine hitno zatražio samo jedno! (VIDEO)

- Iako znam da Dača ne bude i da piće nije za njega, odobrio sam - reklo je Drvo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

