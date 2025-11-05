Nisu mogli ni da nam priđu: Anita razvezala jezik i žestoko potkačila Anđelu i Gastoza! (VIDEO)

Progovorila!

Milena Kačavenda porazgovarala je sa Anitom Stanojlović o dešavanja u sedmoj sezoni najgledanijeg rijalitija, a potom i osmoj, zbog čega je Anita pomenula Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza i žestoko ih potkačila.

- Bilo bi super da uđe Marko Đedović, baš bi nam bilo top. U sedmici nam je bilo top - rekla je Anita.

- U sedmici šta god da je bilo, bilo je stvarno i pravo. U osmici je bilo tako loše - rekla je Milena.

- Glavni par Anđela i Gastoz, ni prići nama (Aniti i Anđelu). Ništa ni da te dirne - rekla je Anita.

Autor: N.Panić