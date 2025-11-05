AKTUELNO

Domaći

Nisu mogli ni da nam priđu: Anita razvezala jezik i žestoko potkačila Anđelu i Gastoza! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Progovorila!

Milena Kačavenda porazgovarala je sa Anitom Stanojlović o dešavanja u sedmoj sezoni najgledanijeg rijalitija, a potom i osmoj, zbog čega je Anita pomenula Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza i žestoko ih potkačila.

pročitajte još

Alibaba ne zna na koju stranu će pre: Prišao Aneli i pokušao da joj pomogne, ona neće ni da čuje za njega! (VIDEO)

- Bilo bi super da uđe Marko Đedović, baš bi nam bilo top. U sedmici nam je bilo top - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- U sedmici šta god da je bilo, bilo je stvarno i pravo. U osmici je bilo tako loše - rekla je Milena.

pročitajte još

Ko je spojio dušeke? Anita šokirana prizorom u izolaciji, Filip je dočekao kao nekad (VIDEO)

- Glavni par Anđela i Gastoz, ni prići nama (Aniti i Anđelu). Ništa ni da te dirne - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Razvezala jezik! Kačavenda žestoko potkačila Karića u želji da zaštiti i opere Sofiju: Nek brine sa kim se dopisuje, on je zauzet dečko! (VIDEO)

Domaći

Iskrena do koske: Jelena Ilić priznala da se sažalila na Anđelu, pa otkrila da priželjkuje pomirenje nje i Gastoza! (VIDEO)

Domaći

Razvezala jezik: Pozvali smo Groficu nakon se*sa Aneli i Luke, evo šta je imala da kaže i da li podržava ovaj čin!

Zadruga

PREOKRET KOJI NIKO NIJE OČEKIVAO: Ena više ne ćuti! Svim srcem obranila Anđelu, a Gastoza i Peju jednim potezom bacila pod isti točak! (VIDEO)

Domaći

Ako mu se dopada Aneli, kako mu se neće dopasti Maja?! Ena Čolić razvezala jezik, evo kako gleda na odnos Asmina, Maje i Vujovića

Domaći

Od te veze nema ništa, on nije zaljubljen: Pevačica najavila RASKID Gastoza i Anđele, žestoko razvezala jezik!