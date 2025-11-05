Otvorila pandorinu kutija: Kačavenda ocinkarila Alibabu i otkrila da nije ravnodušan prema Aneli, a tek da čujete ko je zaljubljen u njega! (VIDEO)

Šok!

Milena Kačavenda došla je kod Drveta mudrosti kako bi uradila zadatak za Asmina Durdžića, a tom prilikom otkrila je da Asmin nije ravnodušan prema Aneli Ahmić i da mu je teško što mu je bivša žena u depresiji.

- Kako si Milena? - upitalo je Drvo.

- Onako, pričala sam sa Asminom koji je pred nervnim slomom zato što uvek svima sve daje i za sve je tu, a kada njemu treba da neko ode po alkohol onda niko neće i evo ja sam došla - rekla je Milena.

- Hajde da čujem kakav predlog imaš - rekao je Drvo.

- Ja vidim da je on pred pucanjem, rekao mi je da mu treba bar jedno pivo. Takođe, rekao mi je da misli da je Mina ljubomorna na sve žene, pre dva dana mi je rekao da mu se sviđa Vanja, a ona mi je kroz šifre rekla da joj se on sviđa. To je nešto još prikriveno, videćemo. Asmin misli da je Mina zaljubljena u njega jer ljubomoriše na sve, a sada sve više počinjem da mislim da se njemu ne sviđa Maja i mislim da mu je teško jer je Aneli u ovom stanju. Razmišlja kako da joj pomogne i zato je besan. Mislim da se Luka i Maja sviđaju jedno drugom, ali sam videla da Jaško ljubomoriše na Anđela i p*zdi, vidim da gori i povrh svega toga moram da ti kažem da sam ja Dudiću j*bala i mamu i tatu, a ustvari samo je na Bebicu nasrnuo i svašta rekao Teodori - rekla je Milena.

- Ako sam dobro razumeo, tebe je Asmin poslao po malo alkohola, a ti si odlučila da mi ispričaš utiske sa žurke kako bi dobila alkohol - reklo je Drvo.

- Tako je, mogu da ti otkrijem još jednu tajnu da nam daš još malo alkohola. Ja moram da ti priznam da Rada želi večeras s*ks sa Dačom - rekla je Milena.

- Iskreno rečeno, zaista si zaslužila nagradu - reklo je Drvo.

- Treba mi 2 piva za Asmina, 2 piva za Vanju i ako može 2 viskija za Daču - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić