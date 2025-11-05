Vrele scene Alibabe i Vanje: Na korak do poljupca, on je ispipao po celom telu! Novi par na pomolu? (VIDEO)

Par koji niko nije očekivao!
Asmin Durdžić i Vanja Živić osamili su se u kući odabranih. Njih dvoje su bili jako prisni, on ju je dodirivao po zadnjici, a u jednom trenutku su bili i na korak do poljupca.
- Da ili ne? - upitao je Alibaba.
- Ajmo, pijan si - rekla je Vanja.
- Da ili ne? Šapni mi - rekao je Alibaba.
- Šta? - upitala je Vanja.
- Da ili ne? - upitao je on.
- Možda, ako se izgasiram - rekla je Vanja.
- Znači da - rekao je Alibaba.
- Ma šta bre da - rekla je Vanja.
- Znači da - rekao je Alibaba.
- Ja radim na tome da bude da iako smo Dača i ja u kontri - rekla je Vanja.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić