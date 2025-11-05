AKTUELNO

Osveta se služi hladna: Maja na Anitine oči ščepala Filipa, od ovih prisnih scena pobednici Elite 7 nije bilo dobro! (VIDEO)

Drama!

Maja Marinković tokom žurke bila je jako prisna sa Filipom Đukićem, što Aniti Stanojlović uopšte nije prijalo da gleda. Pobednica "Elite 7" jasno je pokazivala da joj ne prija što su njih dvoje tako bliski ispred nje.

Iako se Maja i Filip druže od samog početka "Elite 9" mnogo sumnjaju da tu ima nekih simpatija. Maja je više puta istakla da je niko ne zanima, a ostaje da saznamo da li krije da je bacila oko na Đukića ili namerno prkosi Aniti zbog svih sukoba koje su imale.

Autor: A. Nikolić

