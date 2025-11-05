AKTUELNO

Maja i Filip na korak do poljupca: Ona neće da mu bude utorak devojka, Đukić ne prestaje da je LJUBI PO VRATU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Popustile im kočnice!

Filip Đukić i Maja Marinković bili su jako prisni i na korak do poljupca, a ona mu je jasno stavila do znanja da sa njom ne može da se ponaša kao sa ostalim devojkama.

- Ja sam institucija, sa mnom ne može tako. Ja ti nisam ove tvoje. Tako sa ovim tvojim klinkama, sa mnom ne može. Da li ti je jasno? - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, oni su nastavili jako prisno da igraju, a sve oči u kazinu bile su uprte direktnou njih i svi su čekali da se desi poljubac, ali do toga za sad nije došlo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

