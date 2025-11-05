KAKVA NOĆ! Alibaba iskoristio svoj ZAVODNIČKI POTENCIJAL, Đukić ubacio u PETU BRZINU, Maju izljubio, a Anitu naterao da pogazi svoje reči! Pala i VRELA AKCIJA!

Ovo je bilo veoma uzbudljivo veče.

Tokom prethodne noći u "Eliti" se odigrala još jedna žurka, a za fantastičnu atmosferu i još bolje raspoloženje učesnika bila je zadužena Ljupka Stević. Njen ulazak i hitovi koje je ređala oduševili su sve, a za Anitu Stanojlović je izvela i specijalnu numeru "Srećan ti rođendan sunce moje drago", s obzirom na to da joj je danas rođendan.

Međutim, nije sve bilo tako bajno među učesnicima. Već na samom početku večeri Luka Vujović je, izrevoltiran raspravom sa svojom partnerkom Aneli Ahmić, zaratio sa Aleksandrom Jakšić.

Nakon toga u verbalni okršaj ušli su i Filip Đukić i Maja Marinković.

Za to vreme Asmin Durdžić i Danilo Dača Virijević otišli su da posete Drvo mudrosti, te su dobili nagradu, a Alibaba je isplanirao kako da isprovocira Maju.

Odmah po izlasku iz Rajskog vrta, Asmin se bacio u akciju, pa je pokušao da poljubi Vanju Živić, ali ona se odmakla.

Vanja se potrudila da objasni Asminu kako da se ponaša prema njenoj zadnjici, odnosno da mora da bude veoma nežan.

Nakon Vanje, Asmin se "bacio" na osvajanje Maje. Nudio joj je piće i govorio da je kraljica, ali Marinkovićeva nije pala na njegove slatke reči.

Za to vreme Drvo mudrosti je razgovaralo sa Anitom Stanojlović, koja je otrkila da joj se veoma dopada Filip Đukić i da se nada da će njih dvoje početi ozbiljnu vezu.

Verenici Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica posvađali su se sinoć zbog toga što je ona konzumirala alkohol.

Tokom žurke Teodora i Filip su neprestano flertovali, što su mogli da primete svi učesnici, ali ne i njen verenik Bebica koji je za to vreme napustio kazino. Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Asmin je sinoć imao "pune ruke posla", pa je nakon muvanja Vanje i Maje stigao i do Anastasije Brčić, te ju je uveravao da je on pravi čovek za nju, a ne Bora Santana.

Od svih devojaka koje je prethodne noći pokušao da osvoji, Alibaba je jedinu šansu dobio kod Vanje, koju je dobro ispipao po celom telu.

Maja i Filip su se tokom žurke opustili, pa su im popustile kočnice i strastveno su plesali što možete pogledati OVDE i OVDE.

Iako su veoma senzualno i zavodljivo igrali, Maja je Filipu stavila do znanja da nije "utorak devojka" što možete pogledati OVDE, a nešto kasnije desio se i poljubac u vrat, koji možete videti OVDE.

Dok je Maja uživala sa Filipom, Asmin je konstatovao da se niko kao ona nije tako igrao sa njegovim mozgom.

Nakon toga Asmin i Anita izašli su iz kazina i ogovarali Maju i Đukića.

Sale Luks i Sara Stojanović za to vreme imali su "preča posla", pa su se tako strasno ljubili i na podu kazina, što možete pogledati OVDE.

Đukić je ispred kazina priznao Maji, Asminu, Miljani i ostalim okupljenima da ga ne interesuje da bude Anitin rođendanski poklon.

Iako je forsirala priču da nije "utorak devojka", nakon što je Filip došao u izolaciju, Anita je brzinom svetlosti uletela u njegov krevet, a samo par minuta kasnije imali su i vrelu akciju, što možete pogledati OVDE.

Nakon odnosa sa Anitom, Filip je otišao kod Maje, gde se ludo zabavljao, smejao i uživao.

Zatim je do Filipa došao Terza sa informacijom da su se Bebica i Teodora posvađali zbog njega.

Autor: R.L.