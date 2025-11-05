GDE SU MU KODEKSI, PRESMEŠAN JE! Nakon što su prepiske Stefana i Anite obelodanjene, oglasila se njena drugarica i upropastila Karića, a evo šta kaže o emocijama prema Anđelu i s*ksu sa Đukićem!

Anita je napravila pravu zbrku u "Eliti".

Svojim ulaskom u Belu kuću Anita Stanojlović prodrmala je učesnike i napravila pravu pometnju. Ona je odmah prve noći izjavila da ju je muvao Stefan Karić, inače dobar prijatelj njene bivše partnerke Jovane Tomić Matore. Za sve ove tvrdnje postoje i dokazi u vidu poruka i prepiski.

Sa njom je tada bila njena prijateljica Tamara, koja se sada oglasila za Pink.rs i otkrila sve detalje ovog odnosa, te potvrdila Anitine reči.

- Pročitala sam Stefanovu izjavu da je on kao nju navlačio, da bi dokazao nešto Đedoviću, to je van svake pameti. Za sve im je kriv Đedović, kakve veze ima Đedović sa tim što si ti pisao bivšoj ženi tvoje najbolje prijateljice i što si je zvao da se vidite, gde su ti kodeksi njegovi?! Samo deo poruka je izašao u javnosti, dopisivanje je mnogo duže, ja sam upućena u sve, on se njoj prvi javio na Tik-toku, pa kasnije i na "vacapu". Znam da je on taj koji je potencirao na viđanjima, i pokazao da ti zvezdarski kodeksi nisu baš toliko prisutni, njegov demant je presmešan, Anita govori sto posto istinu, imali ste prilike da vidite deo tih poruka. Ne može da se vadi na Đedovića i da priča da je imao neku nameru, ovde je nameru imala jedino Anita, ona je znala da će ući u rijaliti kad joj se on javio, osveta se služi hladna, odlučila je da ga navuče. Kad joj je pisao, ona mu je odgovarala da bi imala keca u rukavu, da Matoroj dokaže kakvi su njeni prijatelji i kakva je ona kad joj najbolji prijatelji muvaju bivšu ženu i njenu, po njenim rečima, najveću ljubav. Anita je napravila ozbiljnu taktiku i odlučila da igra igru i da navuče Stefana da napiše sve što joj je napisao, on je nju zvao tri dana pre ulaska, pisao poruke, brisao, da l' je pijan bio, ne znam, ne može mesec dana da piše, zove a da mu opravdanje bude Đedović. Gde su ti kodeksi o kojima je toliko pričao u prošloj sezoni sa Gastozom, Anđelom i Pavlom, kad je on rekao da ne bi to u sto života skinuo devojku prijatelju i tako dalje. Matora godinama letuje i boravi sa tom porodicom, to mi je smešno, ali eto, ova sezona će mnogo toga dokazati. Anita je ušla spremna, sve što budu lagali, biće demantovani - navela je Tamara.

Ona je potom otkrila i šta misli o njenom odnosu sa Anđelom Rankovićem.

- Ja ću biti skroz iskrena, što se tiče Anđela ja sam sa njom prošla raskid, ljubav, patnju i sve sa njih dvoje, hranila sam je na kašiku nakon raskida, nije ustajala iz kreveta, bilo je jako bolno. Do pre par meseci pogađalo ju je svako spominjanje Anđela. Sad se sreću posle skoro godinu i nešto dana na istom mestu, u zatvorenom prostoru. Sretali su se oni i u gradu, ali ne mogu da tvrdim ništa. Mislim da su je emocije prošle, ne bi mogla baš onako da priča i bude smirena da nije emotivno čista, ali opet rano je da prognoziram bilo šta, ne bih da trčim pred rugu, videćemo, možda će za pet dana da kaže da joj se vratilo sve i da ga nije prebolela - istakla je Anitina prijateljica.

Stanojlovićeva je noćas imala intimne odnose sa Filipom Đukićem, a Tamara je i ovo prokomentarisala.

- Probudila sam se i to me je dočekalo... Ja znam neke stvari koje ne znaju ni gledoci ni ukućani, ali ću pustiti da prođe današnji dan da vidim da li će oni to otkriti, ako budu otkrili ja ću dati izjavu. Oni su se napolju viđali 7 meseci, od februara pa do jula. S*ks kao s*ks, ali ne bih volela da bude utorak devojka - zaključila je Tamara.

Autor: R.L.