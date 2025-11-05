AKTUELNO

Zadruga

MENADŽER ALIBABA! Asmin rasporedio zadatke, a Aneli i Janjušu uvalio kosku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odmah preuzeo glavnu reč.

Mama Džehva je okupila sve učesnike za sto kako bi rasporedili zadatke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne moraš decu da praviš - obratila se Džehva najpre Saletu Luksu.

Ona je rekla da je kod odabranih najgora situacija, pa se Asmin našao odgovoran da rasporedi zadatak.

- Aleksandra će napolju vc, Babejićka unutra vc, plava Hurem kuhinju. Ustvari evo za kuhinju Rada i Dača i ja ću s vama, Janjuš i Aneli dvorište, Luks i Sara radionicu, to je to - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

