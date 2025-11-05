UHVATIO JE, PA NE PUŠTA! Janjuš stisnuo Majine grudi, ona povikala: Ne može, puca! (VIDEO)

Da je nema, trebalo bi je izmisliti.

Tokom današnje rođendanske žurke Anite Stanojlović, Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su se veoma opustili i uživali.

Maja je konstatovala da je nema da bi je trebalo izmisliti, sa čim se Janjuš složio, a onda je poželeo da joj zakopča dekolte.

- Je l' možeš to da zakopčaš malo - pitao je Janjuš, a onda je stisnuo za grudi.

- Ne može Janjuše, puca, ovo sam kupila na dečijem odeljenju - istakla je Maja i ostala tako raskopčana.

Autor: R.L.