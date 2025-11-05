SUOČAVANJE KOJE SE ČEKALO! Anita i Anđelo oči u oči: Mića uleteo u radio pa jednim potezom unakazio odnos Filipa i Stanojlovićeve (VIDEO)

Haos!

U Beloj kući u toku je radio "Amnezija". Voditelji Filip Đukić i Bora Santana razgovarali su sa Anđelom Rankovićem o Aniti Stanojlović.

- Ja kad sam rekao da nije svejedno, bio sam sa njom sedam meseci i prošli smo sve i svašta, naglasio sam da nema veze sa emocijama. Sad trebaš da budeš stranac sa osobom sa kojom si se borio i da staviš tačku. Ja sam ravnodušan prema Aniti, samo je čudan osećaj. Ja nikad nisam rekao da se plašim njenog ulaska jer je nepredvidiva, ne plašim se ja nikoga - rekao je Anđelo.

- Onda sam ja pogrešno informisana - rekla je Anita.

- Nema razlog da se svađam sa tobom niti da te napadam. Ja sam od samog starta mogao da diram nju, ali nisam. Ako sam se borio za nju sedam meseci ne bih joj ovde radio ono što ljudi očekuju. Braniću je - rekao je Anđelo.

- Da li je Anita iskrena po ovome što radi sa Filipom, tobom i Matorom? Da li tebi tera inat? - pitao je Uroš.

- Ne mislim da tera inat jer su oni već bili zajedno - rekao je Anđelo.

- Kažeš da si bila sa Filipom u kombinaciji, a ovde ste ušli da pravite vezu? Blamiraš se! Ti i Maja ne možete biti prijateljice, ti i Anđelo ne možete sedeti zajedno, njih dvojica ne možete biti dobri ako trebe gledaju - uleteo je Mića.

- Da li je Filip dečko od kodeksa? Da li je okej da se družite, a sa tvojom bivšom je imao odnose? - pitao je Uroš.

- Filip i ja se poznajemo dugo. Nije mi ona niko i ništa. To je njihova stvar, nek rade šta hoće. Nema ja šta nju da savetujem. Ti si njen drug pa je savetuj - rekao je Anđelo.

- Devojka me proganjala, a ja to ne radim. Filip je kriv jer je*e šta stigne - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić