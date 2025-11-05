TI SI GORA OD SVIH! Anita očajnički želi da bude Filipova KOMBINACIJA, Maja i Janjuš je zajedničkim snagama demolirali (VIDEO)

Haos na sve strane!

U Beloj kući u toku je radio "Amnezija". Voditelji Filip Đukić i Bora Santana razgovarali su sa Majom Marinković o Filipu i Aniti.

- Ja nemam nameri da ovde ispijam kafe. Treba slušati mozak, jer je on ključna stvar u životu. Ako se vodimo srcem možemo da izvučemo deblji kraj. Ja nisam kriva što ljudi nisu inteligentni. Moje mišljenje i moj stav ne može niko da promeni. Ja sam videla neke stvari koje je Anita demantovala, ali ja imam svoje uši. Slažem se sa Mićom od prve do poslednje reči. Moje i Filipovo prijateljstvo ne može niko da pokvari. On voli sa mnom verbalno da diskutuje jer ja imam mozak. Nisam ja kriva što se on napije pa ne bira. On kakav je za njega treba avion riba - rekla je Maja.

- Jesmo li se ti i ja viđali samo kad si pijan? Avion riba je istigla! - uletela je Maja.

- Ne. Ja sam juče bio pijan, ali se svega sećam - rekao je Filip.

- Boginja je jedina iskreno bila zaljubljena u tebe. Valjda je normalno da postoji određena faza muvanja i flert, a ne prve noći da legneš. Ti nemaš kriterijume - rekla je Maja.

- Ja se samo ne foliram - rekao je Filip.

- Biće da sam ja Filipu odmah dala sve što je poželeo. Mi smo se dopisivali, pa smo se videli tek. Ovde smo se odmah jer je to od spolja još - rekla je Anita.

- Ti si gora od svih devojaka kakvu si situaciju napravila. Totalno si nerealna. da imaš imalo mozga ti bi rekla da ti takav momak ne treba - uleteo je Janjuš.

- Njemu kombinacija odgovara, meni odgovara - rekla je Anita.

- Onda si ista kao one, nemoj da kriviš druge devojke - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić