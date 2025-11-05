Postidela se: Milosava ne može da sakrije svoju sreću zbog simpatija prema ovom učesniku (VIDEO)

Hit reakcija!

Aneli Ahmić pokušala je da izvuče od Milosav Pravilović informacije o njenom ljubavnom statusu, a njena reakcija je sve nasmejala.

- Kakav ti je tip Janjuš? - pitala je Aneli.

- Zašto ti meni njega prebacuješ? On je moj zemljak! - rekla je Milosava.

- A Filip? - pitala je Aneli.

- Svi su oni fini - rekla je Milosava.

- Ko ti je najdraži? - pitala je Aneli.

- Ne gledam ja nikoga - rekla je Milosava.

- Koliko si odlepila - rekla je Aneli.

- Ma nisam - rekla je Milosava kroz smeh.

- Ja nju podržavam - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić