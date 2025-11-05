Postidela se: Milosava ne može da sakrije svoju sreću zbog simpatija prema ovom učesniku (VIDEO)

Hit reakcija!
Aneli Ahmić pokušala je da izvuče od Milosav Pravilović informacije o njenom ljubavnom statusu, a njena reakcija je sve nasmejala.
- Kakav ti je tip Janjuš? - pitala je Aneli.
- Zašto ti meni njega prebacuješ? On je moj zemljak! - rekla je Milosava.
- A Filip? - pitala je Aneli.
- Svi su oni fini - rekla je Milosava.
- Ko ti je najdraži? - pitala je Aneli.
- Ne gledam ja nikoga - rekla je Milosava.
- Koliko si odlepila - rekla je Aneli.
- Ma nisam - rekla je Milosava kroz smeh.
- Ja nju podržavam - rekla je Dragana.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić