KAKVO ZAPAŽANJE! Maja i Asmin detaljno izanalizirali Filipove 'UTORAK' devojke, Durdžić izveo glavni zaključak koji menja sve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kakakv rasplet!

Asmin Durdžić i Maja Marinković detaljno su izanalizirali izbore Filipa Đukića, pa su došli do zaključka šta Anita Stanojlović želi od njega.

- Ja ne volim da budem normalan, perem zube ujutru i razmišljam kome da je*em mater i nađem žrtvu. Vanja, ja tebe gotivim, ali zamisli šta radiš - rekao je Asmin.

- Pogledala sam te možda na sekund - rekla je Vanja.

- Hodaš kao dama. Pričam joj kako da hoda, to je najbitnija stvar kod žene. Pokaži kako se hoda - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dve ne znaju da đuskaju. Milosavina ćerka dobro đuska - rekla je Maja.

- Mala Sara igra šest sati isto - rekao je Asmin.

- Ona uz baladu igra kolo - rekao je Terza.

- Šta si mislio da sam glupača? - pitala je Maja.

- Mnogo si inteligentna - rekao je Asmin.

- Godine iskustva. Zamisli da on vodi dijalog sa bilo kojom ženom, ne može. Ove su mlake za njega. Ružica je imala energiju - rekla je Maja.

- Ružica, Paula - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je čudna riba, drugačija je. Ona je kao amazonka - rekla je Maja.

- Ti si muško, možemo da radimo šta hoćemo. Nikad u životu ne bi bio sa ženom koja ima dete, to si rekao neki dan. Ona je dobila taj klip od podrške i ulazi i govori da imamo odnos kao napolju - rekao je Asmin.

- Bravo, kakvo zapažanje - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

