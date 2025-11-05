Platio je račun i prišao da se upoznamo: Vanja progovorila o bludnom životu i bivšim momcima, a evo ko je finansirao njene plastične operacije! Asmin ubeđen da se bavila prostitucijom (VIDEO)

Vanja Prodanović progovorila je o svojim bivšim partnerima, te je Asmin ispitao da li se bavila prostitucijom.

- Ja volim da sedim ovako i ja ne bacam fore. Meni je na slavu dolazio operski pevač i onda dođe Filip. Bio mi je zanimljiv, smešan i energičan. Super mi je leglo da naučim, ja sa njim ne bih mogla da budem u braku i vezi, a ni on sa mnom. Mislim da bih ga ja nervirala. Moji su liberalni i podržavaju sve. Jednog momka sam upoznala na Zlatiboru. Prišao nam je u restoranu. Platio račun i prišao da se upoznamo. Sutradan smo otišli u restoran i tako postepeno. Drugi je od maminog advokata prijatelj, baš mi je lepo prišao u restoranu. Rekla sam: "Ovom ću da dam prvo veče" - rekla je Vanja.

- Ja mislim da si se ti bavila prostitucijom i da ti je to bio klijent pa se zaljubio - rekao je Asmin.

- Mnogi to misle, ali nije. Nisam stvarno. Može da čačka ko hoće do sutra. Momci su mi pomagali. Kad me mama izbacila on mi je pomagao da kuću renoviramo. Radila sam u Budvi za 50 evra kad sam skupljala za nos. Kad sam upala u kolotečinu da sam prsla i da sam promiskuitetna, ja sam Bogu baš zahvalna što sam se smirila. To je bila nezrela faza koja mi je pomogla da se izgradim. Bude mi žao kad se setim. Možda je taj život ubio empatičnu osobu. Stekla sam iskustvo koje ćud a primenim na dete jer sam svašta videla - rekla je Vanja.

Autor: A.Anđić