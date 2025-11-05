Dušica Jakovljević, voditeljka najgledanijeg rijalitija u regionu, a i šire, "Elite 9" otvorila je dušu o svom privatnom životu, a ono što je otkrila, mnogo njih nije znalo o njoj!

"Muza" Pink televizije, voditeljka najgledanijeg rijalitija u regionu i šire "Elite 9", Dušica Jakovljević, već godinama unazad intrigira domaću javnost, s obzirom na to da svoj privatni život krije kao zmija noge.

Naime, voditeljka je gostovala u emisiji "Intimna pitanja" kod voditelja Nikole Žugića, te je tom prilikom otkrila mnogo detalja iz svog života, a na samom početku se osvrnula na to koja je njena najveća životna greška.

- Mislim da je moja greška, ma koliko ja to zapravo smatram dobrom osobinom, to što sam lepo vaspitana. Mislim da je trebalo da budem oštrija prema nekim ljudima u životu i da naučim da postavim granice prema ljudima, iako je moja srdačnost nešto što obeležava mene samu. Nemam životne greške, isto kao što sam mislila da mi je prošla godina bila najgora, shvatila sam da je bila zapravo vrlo turbulentna i teška, samo ja znam kako sam prošla kroz teške periode, ali da se ta godina nije dogodila, ne bih danas ja bila ja - rekla je Dušica i dodala:

Ja sam odrasla u vreme kada intimni sadržaj nije bio tako dostupan svuda, nisu javne ličnosti bile javno dobro, mislim ako sam javna ličnost, nisam javni toalet, ali moram da se pomirim s tim da je moj život intrigantan. Kada sam bila mala, nama se taj sadržaj nalazio na gornjoj polici na trafici, danas ne moraš ni da posegneš za tom gornjom policom, danas sve je dostupno.

"Kod muškarca me najviše privlači inicijativa"

Kako je Dušica istakla na Nikolino pitanje šta je najviše privlači, ipak je to inicijativa i, kako kaže, kada je muškarac šmeker i kada je sposoban.

- Inicijativa, kada je neko šmeker i sposobnost...Zapravo, inicijativa da bude on taj koji će voditi glavnu reč, ali da i meni da pravo glasa i da može preda mnom bude ne tako jak i stamen kao prema drugim ljudima. Volim kada sam ja njegova slabost! Ja volim da hodam pola koraka iza muškarca i da bude on taj koji će biti jači od mene - rekla je Dušica.

Kada je reč o estetskih zahvatima i operacijama koje je Dušica radila na sebi, novinske stupce već mesecima, a može se reći i godinama, pune naslovi poput: "Dušica operisala nos, operisala ovo ili ono", a voditeljka je nikad iskrenije otkrila šta je na sebi radila.

- Čula sam neverovatne stvari. Ja objavim da sam imala šest intervencija na sinusima i imala sam jednu operaciju nosa koja nije uspela i treba da je uradim ponovo. Nebitno, čula sam da sam uradila plastični nos i nozdrve, plastične nozdrve ne postoje! Dakle, imala sam jednu operaciju nosa, nos se srušio...Sama sam kriva jer sam dala te stvari na tacni, gledam neke moje koleginice i javne ličnosti, pitaju ih: "Šta si radila na sebi?", one kažu: "samo usta", a ja znam da im je veći karton nego Majklu Džeksonu. Ja sam radila liposukciju ruku, zato sada kada mašem, nemam problem sa tim. Radila sam te sitnije stvari u kojima se osećam bolje, ništa nisam radila dugo. Nemam više botoks, nemam ništa u ustima, istopila sam filere i sve. Očekuje me još jedna operacija nosa, da, zdravstvena je - rekla je Dušica.

Autor: Nikola Žugić