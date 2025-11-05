MOJE DETE PATI BEZ MAJKE! Aleksandra grcajući u suzama otkrila kako njen bivši suprug UCENJUJE njihovu ćerku: Neću prestati da pričam dok... (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su Aleksandru Nikolić i Milovana Minića, bivše učesnike Elite 8.

Aleksandra Nikolić je progovorila o odnosu sa bivšim suprugom, kao i o ucenama kojima je izložena njihova ćerka kako ne bi došla da živi sa njom. Otkrila je i kako je sve to uticalo na devojčicu, kao i niz drugih potresnih detalja koje je doživela u zajedničkom životu sa Urošem.

- Ja sam u petak trebala da idem po dete, ali su nas nazvali iz policije i Milovan i ja smo dobili zabranu prilaska mom detetu. Uroš je tamo naveo priče iz rijalitija zbog čega ja ne mogu da viđam dete. Milovan i ja smo se svađali i on je u svađi rekao da sam ja tukla dete. Dete je bilo u socijalnom radu u Somboru i reklo je da je nekad dobilo po guzi, kao i svako dete i da joj mama fali - rekla je Aleksandra.

- Ispao sam budaletina glupava, kao da imam tri godine. Koristio je momenat i nisam razmišljao o posledicama koje su sada. Uspeo je da okrene priču da je Aleksandra veliki manipulator, a ja sam podlegao tim nekim pričama. Oni pričaju da su ušli u vezu kad sam se ja razveo sa Marijanom, što je laž. Oni su se već dogovarali za doček Nove godine, a ja sumnjam da je to počelo još kad sam ja bio napolju. Došli smo u kontakt tako što je dete otišlo kod njega, a ja sam ga kontaktirao zbog stvari i tako smo počeli. Poenta je bila da se mi zgazimo i podvlačio mi je da me ona ni slučajno izmanipuliše da se pomirimo - rekao je Milovan.

- Ti si optužen od njenog supruga da si pedofil, kako se ti nosiš sa tim i kako tvoja bivša supruga to dozvoljava? - rekla je Anastasija.

- Naše dete je kod nas u kući, kako onda dozvoljava da naše dete bude sa nama u kući?! - rekao je Milovan.

- On kad je prvi put nazvao ona je prijavila za zabranu prilaska - dodala je Aleksandra.

- Mi smo pisali žalbu, danas smo predali - rekao je Milovan.

- Ja sam svaki put dobila starateljstvo i sad odjednom ja zlostavljam dete. Osmislio je vrhunsku strategiju. Čovek koji se neadekvatno ponaša prema mom detetu ne bi mogao da bude pored mene. On se nikad nije ponašao neadekvatno, Ljudi su počeli da me uznemiravaju da je Milovan kriv, a meni je to totalno nebitno. Najstrašnije mi je što moje dete pati i što njen otac govori sve kontra. Šta ja da uradim da dokažem ko je taj čovek i šta radi!? Problem je što je majka bila u rijalitiju, a nije problem što otac 20 godina šmrče, što je robijao i što me nožem jurio. Moje dete pati bez majke! Moram da pazim šta govorim jer konstatntno dobijam tužbe. Nikad neću prestati da pričam dok moje dete ne dođe kod mene. Na neke stvari nisam ponosna, ali smatram da to nije nešto. Zatvorite njih dvoje 10 meseci pa da vidimo ko su oni. Ja mom detetu nisam ništa uradila. Ja ne znam da li se jednom ijednoj učesnici ovo desilo!? Unazad 20 ili 30 hiljda evra je otišlo samo na advokate. Ja sam njemu sve isplatila kad sam izašla, ali on ima meni da izmiri, ali traži na rate jer nije u mogućnosti, a jeste. Namerno mi je šalje treći put u trenerci koju sam ja kupila da bih otišla nešto da joj kupim. Ja sam nju držala kao princezu. Kad sam otišla u Makedoniju, na povratku sam došla na granicu i bila je potegnuta poternica. Bila sam četiri sata na granici i došla su dva policajca, Uroš ima veze i uvek su mi radili o glavi. To što sam ja izdržala je katastrofa. Ne mogu ja da se borim protiv načelnika policije i ne želim. Ja samo želim svoje dete kod mene. Da moje dete kaže: "Mama, ja želim kod tate", teška srca, ali bih priznala. Ona je meni poslednji put rekla: "Meni je tata rekao da ako dođem kod tebe da će otići u inostranstvo", to je ucena deteta - zaključila je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić