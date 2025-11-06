ZA 40 DANA TRI PUTA JE BILA SA ĆERKOM: Milovan ljut kao ris, žestoko uzvratio Urošu i Marijani, otkrio sve o njenom zanemarivanju deteta (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su Aleksandru Nikolić i Milovana Minića, bivše učesnike Elite 8.

Aleksandra je ovom prilikom kroz suze progovorila o problemima koje ima sa bivšim suprugom Urošem, kao i o zabrani prilaska koju je dobila za ćerku. Milovan je izneo sve detalje o odnosu svoje bivše supruge, Marije i njihove ćerke. Otkrio je na koji način je morao da Marijani skrene pažnju na to da ne viđa svoju ćerku.

- Sve je lagao kao što uvek laže na suđenjima. On priča svoju priču i to je to. On ide i priča kako nikad nije živela lepše. Kažu da ona želi da živi kod mene, tj. on i socijalni radnik, jer misli da kod mene neće imati obaveze. Ona je kod mene išla na engleski, u vrtić i kretala se mnogo više nego sad. Ja imam poruke od pre gde je govorio da sam divna majka, a sad sam i zlostavljač. Kad voliš ne treba da boli. Ja mogu jako puno da oprostim, spasila sam ga i zatvora i svega. Da me zovne u tri ujutru ja bih mu pomogla. Njegov otac se naljutio na mene još odavno jer sam ja otišla. Ja sam rekla da se on drogira i da želim da mu pomognem, a on mi je rekao da on to ne radi. Rekla sam jednom prilikom na sudu da me on zagledao, što je istina i od tad ne pričamo. On je rekao: "Svoje se meso ne jede", ali kako može da gleda da neko mene uništava. On je meni rekao da ću da crknem od raka, a majka mu je umrla od rata. Svi me pitaju šta je suština!? Polako i ja gubim snagu, imam problema. Razboleću se od tuge, ona je najkancerogenija i od nje se umire - rekla je Aleksandra.

- Ti si imala problem i sa vidom tokom porođaja - rekla je Aleksandra.

- Ja sam jedva preživela porođaj. Primljena sam sa epileptičnim napadom, bez vida, jer mi je pravio probleme. Otišao je na Ibicu sa drugom ženom dok mi je stomak bio ovoliki. Sreća pa ja mogu da se nosim sa svim i nemam problem da kažem istinu. Je l' treba da dignem ruke? Šta bi onda rekli ljudi? Uroš zna da sam ja ceo život želela da sebe obezbedim, jer nije njegova žena moja kuća. Ja hoću da ona bude sigurna kad mene ne bude bilo, zato sam i ušla u rijaliti. Sad on ispada pedofil, a Uroš se zahvalio njemu jer je bio uz naše dete. Setio se za balone sad, a ja znam da je pratio 24 sata rijaliti. Štiti dete od televizije i javnosti, a priča. On je doveo dete u situaciju da ne sme da traži majku. Ja sam obećala da je neću izdati na televiziji, ali ona će jednog dana mene da razume. Možda me jednog dana ne bude bilo i moći će da vidi šta sam preživela zbog nje. Niti ću Marijani, niti njemu oprostiti. Milovan nju jeste varao, ona je praštala i htela da bude sa njim. Da li je normalno da njemu Marijana kaže: "Ako vi budete zajedno, da li ćemo mi moći da se viđamo?". Uroš ne poseduje emociju. To njeno izbacivanje slika mene kao majku povređuje. Ja sam tužena za zanemarivanje deteta, a Marijana je za 40 dana bila 3 puta sa njom. Ako ti se sprda sa mojim detetom, platićeš mi kad tad! - rekla je Aleksandra.

- Ja sam nametnuo naše dete da ide kod majke jer ona nije skuvala nijedan ručak od kad sam izašao iz rijalitija. Je l' to majka? - rekao je Milovan.

- Je l' istina da ti je skinula poveću cifru sa kartice? - pitala je Anastasija.

- Istina je, dva dana posle razvoda je skinula. Ostavila je jako veliku cifru dugovanja za komunalije i režije. Od svih silnih para detetu nije kupila sto za učenje, da dete nema televiziju i internet. Primorao sam ih na ovaj način da budu 6 dana zajedno, na šta je Uroš rekao da sam je isterao - rekao je Milovan.

Autor: A.Anđić