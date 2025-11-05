AKTUELNO

Ceca Kitić zavijena u crno! Veliki gubitak potpuno slomio slavnu rukometašicu

Svetlana Kitić, zvanično najbolja svetska rukometašica u 20. veku, doživela je veliki gubitak u porodici.

Njena majka, Ivka Kitić, preminula je danas u 84. godini.

Tužnu vest objavila je Cecina ćerka Mara putem Instagrama, uz umrlicu i obaveštenje da će sahrana biti održana u petak u Tuzli.

Ceca Kitić je rođena 7. juna 1960. u Tuzli.

Proslavila se u dresu beogradskog Radničkog, a 2010. godine je u anketi Svetske rukometne federacije proglašena za najbolju rukometašicu svih vremena.

Ljubavni život najbolje rukometašice, bio je vrlo turbulentan i bogat.

Imala je pored sebe uspešne muškarce, sportiste, biznismene, ali i kriminalce. Posle trećeg propalog braka, nakon razvoda od Gorana Bogunovića, od kojeg je, prema ličnom priznanju, doživela porodično nasilje, planula je ljubav sa Zoranom Kovačevićem Kočom. Bili su u vanbračnoj zajednici, tokom koje su dobili ćerku Sašku, ali je on 15 dana po rođenju deteta ubijen ispred kuće 1998. godine.

