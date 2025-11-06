PARA VRTI GDE BURGIJA NEĆE! Šok: Milovanov otac prekinuo PROGRAM UŽIVO, rešio da pomogne Aleksandri u borbi za starateljstvo, pa se žestoko obratio Marijani i Urošu (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su Aleksandru Nikolić i Milovana Minića, bivše učesnike Elite 8.

U toku emisije uključio se Milovanov otac, Dušan, koji je morao da udeli svoju podršku Aleksandri u borbi za starateljstvo nad ćerkom.

- Radite pravu stvar, pokušavate da jednoj majci vratite dete. Siguran sam da su ovo dvoje otišli suviše daleko. Ne mogu sebi dozvoliti kao neko ko ima jako bliske kontakte sa Socijalnim radom u Somboru, ne mogu da verujem da mogu na bazi jednostranog oglašavanja da daje sud. Vrlo brzo ću se informisati da li je to u skladu sa zakonom. Najviše me boli moja unuka Mina i ponašanje njene majke prema unuci. Ona je je jako vaspitano i pametno dete. Moja bivša snaha, kad je Aleksandra imala suđenje preko tri sata, umesto moja bivša snaha da bude sa detetom, ona je otišla u Sombor. Aleksandra, to me boli i to je tako. Što se tiče moje snage Marijane, moja supruga je podigla kredit da plati zaostale rate za stan u kom je živela Marijana. Moja bivša snaja priča na sav glas kako je Milovan užeo kuću i stan, a nije svesna da joj je Milovan plaćao celo vreme u Domu potrebe za njenu majku koja je još tamo do polovine februara meseca. U tom stanu sad živi Marijana i nikoga ta gospođa ne treba da krivi jer je oterana iz mog stana, a to sam uradio ja onog momenta kad sam saznao mnoge stvari. Siguran sam da moja unuka ne zalužuje to da čuje. Niti smo mi kao porodica zaslužilit o što nam Marijana radi... Ko kome jamu kopa, sam u nju pada. Ne bih voleo da majka moje unuke doživi nešto što smo mi doživeli od nje. Što se tiče Uroša, ne dozvoljavam nikome da neki robijaš koji je krao karticama, narkoman i neko ko juri ženu nožem da meni ili bilo kome drži predavanje. I Marijana i Uroš, takvih se ne plašim. Napravili ste izuzetno dobru emisiju da pomognete toj ženi da se izbori. Činjenica je da Marijana dva dana posle razvoda braka podigla sedam hiljada evra sa računa, narodno rečeno - ukrala. U maju mesecu je dobila socijalnu pomoć i retoraktivno joj je isplaćeno sve. Nije našla za shodno da svekru ili svekrvi kaže da je podigla pare - rekao je Milovanov otac, pa dodao:

- Imaju moj blagoslov, to je neosporno. Milovan je moj sin prvenac i kakav bih aj otac bio kad ne bih dao blagoslov. Aleksandra, čuvaj tog čoveka! Da li ćemo mi izgladiti odnose, ostavimo vreme nek teče. Izbori se za svoje dete, a sad ću i ja da se uključim, pa da vidimo ko se za šta školovao. Para vrti gde burgija neće! - zaključio je Dušan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić