PAPARACO! Anđela i Gastoz žive zajedno! Pogledajte kako je tekao njihov dan, Đuričićevu uhvatila POLICIJA U PREKRŠAJU?!

Foto: TV Pink Printscreen, Instagram.com

Jedan od najaktuelnih rijaliti ljubavnih parova, svakako su to pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, a sada ih je kamera emisije "Paparaco lov" pratila u stopu, kako bi konačno otkrili da li je ovaj ljubavni par zajedno ili pak, nisu!

Ekipa ove emisije došla je do zgrade u kojoj Gastoz i Anđela žive, te su zatekli Đuričićevu kako seda u automobil i odlazi, te su odlučili da je prate. Naime, Anđela je u jednom trenutku izašla, te je tako sačekala red u banci i završila svoje obaveze.

Sledećeg dana, ekipa ove emisije vratila se na njihovu adresu, te su uočili pripadnike komunalne policije kako slikaju upravo Anđelin automobil, a da li joj je napisana kazna i šta se dešava po tom pitanju, ništa se ne zna, te nam ostaje da istražimo i saznamo.

Posle određenog vremena misterija je razrešena, kada su zajedno, ona i Gastoz izašli iz zgrade u kojoj žive, te su samim tim potvrdili priče i šuškanja da je njihova ljubav pobedila, te i da su zajedno i da zajedno žive, a izašli su kako bi prošetali pse, dobro poznate, Lilicu i Snupija.

Autor: Nikola Žugić

